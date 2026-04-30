Ο Γιώργος Λιάγκας για πρώτη φορά αναφέρθηκε σε κάτι που συνέβη στην εφηβική του ηλικία.

Σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση, προέβη μέσα από «Το Πρωινό», ο Γιώργος Λιάγκας.

Με αφορμή την καταγγελία που έκαναν οι γονείς μιας 13χρονης μετά από sleep over σε σπίτι με την παρέα της, ο παρουσιαστής ανέφερε πως σε ηλικία 16 ετών, ο καθηγητής που του έκανε ιδιαίτερα μαθήματα, προσπάθησε να τον προσεγγίσει με διαφορετικό σκοπό.

«Πριν περάσω στο Πολυτεχνείο έκανα ιδιαίτερα. Στο Λύκειο ήμουν. Ερχόταν ένας καθηγητής να μου κάνει φυσική και μαθηματικά. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτός ο καθηγητής, εκτός σχολείου, μου πιάνει το μπούτι και πάει το χέρι του να ανέβει πάνω από το μπούτι. Τον κόβω, τον σταματάω και πάω στον πατέρα μου και του λέω αυτόν δεν θα τον ξαναφωνάξεις στο σπίτι γιατί μου την έπεσε. Δεν με πίστεψε, μου έλεγε τι λες τώρα κλπ. Του είπα στο δι@ολο και τελείωσε η φασαρία. Δεν τον πλάκωσα, αλλά τον έδιωξα κακήν κακώς», τόνισε.

