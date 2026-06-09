Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα Τρίτη, πού θα σημειωθούν καταιγίδες.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα Τρίτη, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα το σκηνικό θα αλλάξει πρόσκαιρα στα ηπειρωτικά.

Οι νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ κυρίως στα ορεινά των δυτικών τμημάτων θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Κατά τις βραδινές ώρες, η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, με τις σχετικές προειδοποιήσεις να αφορούν κυρίως τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ.

Όσον αφορά τον υδράργυρο, αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα δείξει 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στη νότια Κρήτη, το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει τοπικά στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.