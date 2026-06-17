Πρόσκαιρη αστάθεια με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα Τετάρτη.

Πρόσκαιρη αλλαγή παρουσιάζει το σκηνικό του καιρού σήμερα Τετάρτη, καθώς οι τοπικές βροχές, οι όμβροι και οι μεμονωμένες καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ παράλληλα ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή κάμψη.

Στο Ιόνιο, καθώς και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις που θα φέρουν τοπικές βροχές ή μπόρες, αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, όμως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες η συννεφιά θα αυξηθεί πρόσκαιρα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, προκαλώντας τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, με έμφαση κυρίως στις ορεινές περιοχές.

Από το βράδυ πάντως η κατάσταση αλλάζει, καθώς τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν και ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση.

Όσον αφορά τους ανέμους, θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι τοπικά ισχυρότεροι, φτάνοντας τα 6 μποφόρ.

Τέλος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ στα ηπειρωτικά θα φτάσει κατά τόπους τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.