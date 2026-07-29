Στον δεύτερο κύκλο εντάσσονται οι γονείς των οποίων τα παιδιά γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026.

Μέχρι τις 31 Αυγούστου προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί ο δεύτερος κύκλος καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τις οικογένειες με παιδιά, το επίδομα παιδιούύψους 150 ευρώ, ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Η νέα πληρωμή αφορά δικαιούχους που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη φάση καταβολής.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Στον δεύτερο κύκλο εντάσσονται οι γονείς των οποίων τα παιδιά γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026. Η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση των στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη τις φορολογικές δηλώσεις και τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δηλωθεί.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η περίπτωση των παιδιών που γεννήθηκαν μέσα στο 2026. Για να συμπεριληφθούν στη συγκεκριμένη πληρωμή, θα πρέπει να έχει εκδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) έως τις 10 Αυγούστου, ενώ θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και όλες οι απαραίτητες φορολογικές διαδικασίες.

Το ποσό που θα καταβληθεί

Η έκτακτη ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Αυτό σημαίνει ότι οικογένεια με δύο παιδιά θα λάβει συνολικά 300 ευρώ, ενώ για τρία παιδιά το ποσό διαμορφώνεται στα 450 ευρώ. Αντίστοιχα, η οικονομική ενίσχυση αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

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Πώς γίνεται η διαδικασία

Για την έκδοση ΑΦΜ στα νεογέννητα απαιτούνται, μεταξύ άλλων, η ληξιαρχική πράξη γέννησης και υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα με την οποία παρέχεται η συναίνεση για την έκδοσή του. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η αντιστοίχιση του ΑΦΜ με το ΑΜΚΑ του παιδιού, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να καταβληθεί η ενίσχυση, εφόσον πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η καταβολή του ποσού θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τους δικαιούχους. Τα στοιχεία αντλούνται από το Μητρώο της ΑΑΔΕ και τις φορολογικές δηλώσεις, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει δηλωθεί έγκυρος τραπεζικός λογαριασμός (IBAN) για την πίστωση των χρημάτων.

Αφορολόγητη και ακατάσχετη η ενίσχυση

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο. Παράλληλα, δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλους δημόσιους φορείς, ούτε υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη παροχή δεν συνυπολογίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση άλλων κοινωνικών ή προνοιακών επιδομάτων.