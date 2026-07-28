Η συμπληρωματική πληρωμή του Αυγούστου αφορά γονείς των οποίων τα παιδιά γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και την 31η Ιουλίου 2026.

Δεύτερος κύκλος πληρωμών του έκτακτου επιδόματος παιδιού ύψους 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Αυγούστου, με δικαιούχους οικογένειες που δεν είχαν περιληφθεί στην αρχική πληρωμή.

Ποιους αφορά η νέα πληρωμή του επιδόματος παιδιού

Συγκεκριμένα, η πληρωμή του Αυγούστου αφορά γονείς των οποίων τα παιδιά γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και την 31η Ιουλίου 2026. Για τις περιπτώσεις αυτές, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν δηλωθεί.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις οικογένειες με νεογέννητα μέσα στο 2026. Προϋπόθεση για να συμπεριληφθούν στην πληρωμή είναι να έχει εκδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για το παιδί έως τις 10 Αυγούστου, ενώ θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι απαραίτητες φορολογικές διαδικασίες.

Αυτόματα η διαδικασία καταβολής των χρημάτων

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Έτσι, οικογένεια με δύο παιδιά θα λάβει 300 ευρώ, με τρία παιδιά 450 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που έχουν δηλωθεί.

Για τη διαδικασία απαιτούνται, μεταξύ άλλων, η ληξιαρχική πράξη γέννησης και υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα ότι συναινεί στην έκδοση ΑΦΜ. Μετά την έκδοσή του θα πραγματοποιηθεί η απαραίτητη αντιστοίχιση με το ΑΜΚΑ του παιδιού, ώστε να καταβληθεί η ενίσχυση, εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η διαδικασία καταβολής γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τους δικαιούχους. Τα στοιχεία αντλούνται από τις φορολογικές δηλώσεις και το Μητρώο της ΑΑΔΕ, ενώ οι γονείς θα πρέπει να έχουν δηλώσει έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) για την πίστωση των χρημάτων.

Η ενίσχυση θα είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη από δημόσιο ή τράπεζες, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και δεν λαμβάνεται υπόψη στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.