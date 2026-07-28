Στο «Σεράφειο», ο πρώην πρωθυπουργός σκοπεύει να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες και το οραματικό πλαίσιο για Τοπική Αυτοδιοίκηση, σημειώνουν οι συνεργάτες του. Για την εξειδίκευση των προτάσεων, η «σκυτάλη» θα περάσει στα χέρια δύο στελεχών της Συμπαράταξης με μακρά αυτοδιοικητική παρουσία. Στον αρμόδιο τομεάρχη, Γιώργο Ιωακειμίδη, στη Μαρία Καμμά, δήμαρχο Τήλου και αναπληρώτρια τομεάρχισα Νησιωτικής Πολιτικής.

Μια συνολική πρόταση μετάβασης από το υπερσυγκεντρωτικό σύστημα που υπάρχει σήμερα, σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών, πόρων και αποφάσεων, έτσι ώστε οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες να αποφασίζουν για το μέλλον τους, θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας, σήμερα, στις 12.00, στο «Σεράφειο», στην ειδική εκδήλωση που έχει ετοιμάσει ο τομέας Αυτοδιοίκησης της ΕΛΑΣ.

Ο λόγος στους ανθρώπους της Αυτοδιοίκησης

Εκκινώντας από την παρουσίαση των θέσεων της για την Παιδεία, η Αμαλίας προχωράει σε μια ακόμα θεματική εκδήλωση, αυτή την φορά για τον «πολύπαθο» κόσμο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην ουσία, πρόκειται για έναν «προπομπό» μιας σειράς αντίστοιχων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα πάνω στους προγραμματικούς άξονες της Συμπαράταξης. Όλα αυτά, με ορίζοντα τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον Αλέξη Τσίπρα να φιλοδοξεί να έχει τον Σεπτέμβριο έτοιμο το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ.

Στο «Σεράφειο», ο πρώην πρωθυπουργός σκοπεύει να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες και το οραματικό πλαίσιο για Τοπική Αυτοδιοίκηση, σημειώνουν οι συνεργάτες του. Για την εξειδίκευση των προτάσεων, η «σκυτάλη» θα περάσει στα χέρια δύο στελεχών της Συμπαράταξης με μακρά αυτοδιοικητική παρουσία. Στον αρμόδιο τομεάρχη, Γιώργο Ιωακειμίδη, στη Μαρία Καμμά, δήμαρχο Τήλου και αναπληρώτρια τομεάρχισα Νησιωτικής Πολιτικής.

Ακόμα, την εισαγωγική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, που έχει διατελέσει και δήμαρχος Σκύρου, ενώ θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο χώρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκπροσωπείται από έναν ισχυρό πυρήνα στελεχών στη Συμπαράταξη, καθώς περισσότερα από 40 στελέχη που μετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο, προέρχονται και δραστηριοποιούνται ενεργά στο χώρο των δήμων.

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Δήμοι ως «μικρές κυβερνήσεις»

Όπως αναφέρουν κορυφαία στελέχη της ΕΛΑΣ, το νέο συνολικό σχέδιο οργάνωσης μπορεί να προχωρήσει μόνο μέσα από την πραγματική αποκέντρωση, την ενίσχυση των μικρών κοινοτήτων, τη μεταβίβαση πόρων και την συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών στις αποφάσεις που τους αφορούν με όλους τους τρόπους.

Είναι ανάγκη, συμπληρώνουν, να διαμορφωθεί ένας Νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης που θα βάζει τις βάσεις μιας συνολικής αναθεώρησης της σχέσης μεταξύ κράτους, αυτοδιοίκησης και πολίτη, με στόχο την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης πάνω στις αρχές της αποτελεσματικότητας και της δημοκρατικής λογοδοσίας.

«Οι Δήμοι δεν πρέπει να λειτουργούν ως φορείς διαχείρισης περιορισμένων αρμοδιοτήτων αλλά ως πραγματικές κυβερνήσεις τοπικού επιπέδου. Μόνο έτσι ο Έλληνας πολίτης πρέπει να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα και υπηρεσίες σε όλη ανεξαιρέτως την επικράτεια», αναφέρουν χαρακτηριστικά. .

Τονίζουν, επίσης, πως η αποκέντρωση δεν είναι απλά μια διοικητική μεταρρύθμιση:

- είναι μια καλύτερη καθημερινότητα. Γιατί οι τοπικές κοινωνίες ξέρουν τα προβλήματα και μπορούν να δώσουν λύσεις.

-είναι η απάντηση στην ερήμωση των χωριών και της υπαίθρου.

-είναι η απάντηση στην ολοένα και απομάκρυνση των πολιτών από τα κοινά.

Η αποκέντρωση είναι προϋπόθεση:

-για να μπορεί κάποιος να ζήσει, να εργαστεί και να δημιουργήσει οικογένεια στον τόπο του

-είναι η απάντηση στην γραφειοκρατία και στην καθυστέρηση των αποφασεων που θα μπορούσαν να ληφθούν γρήγορα και άμεσα από τους ίδιους τους πολίτες στον τόπο τους

-είναι η δημοκρατική πρόκληση στον πυρήνα της κοινωνίας μας. Η πρόκληση της συμμετοχής που ξεκινά από τις τοπικές κοινωνίες.

«Η αποκέντρωση είναι Δημοκρατία. Και ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση είναι προϋπόθεση για μια ισχυρή δημοκρατία», είναι η φράση που χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά.