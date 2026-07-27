Η απάντηση του τομέα Παιδείας της ΕΛΑΣ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαστρεβλώνει τις θέσεις της ΕΛΑΣ, είτε από άγνοια, είτε από σκοπιμότητα, σχολιάζει ο τομέας Παιδείας του κόμματος, απαντώντας στα λεγόμενα του Παύλου Μαρινάκη κατά τη διάρκεια του briefing της Δευτέρας.

Η ΕΛΑΣ κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι «επέλεξε να διαστρεβλώσει» τη θέση του κόμματος σε ό,τι αφορά στα μη κρατικά πανεπιστήμια «και να μιλήσει για δικαίωση της παράταξής του».

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θυμίζει στον Παύλο Μαρινάκη πως η θέση της για τα Ν.Π.Π.Ε. είναι «ότι δεν θα τα είχαμε ιδρύσει, αλλά αναγνωρίζουμε τη σημερινή πραγματικότητα φοίτησης χιλιάδων νέων σε αυτά και επένδυσης των οικογενειών σε αυτή τη διαδικασία».

Στο ίδιο πλαίσιο, το κόμμα τονίζει ότι θα καταργήσει τον ιδρυτικό νόμο 5094/2024, γιατί «δεν παρέχει εγγυήσεις για τη σοβαρότητα και την ποιότητα της λειτουργίας τους» και θα θεσπίσει νέο «με αυστηρά, δίκαια και εγνωσμένα ακαδημαϊκά κριτήρια ως προς την άδεια ίδρυσης, τη λειτουργία, το προσωπικό και τα προγράμματα σπουδών των Ν.Π.Π.Ε. με ουσιαστικό έλεγχο».

Για την αλλαγή του Άρθρου 16 και γενικότερα τις προτάσεις της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, η ΕΛΑΣ θυμίζει στον Παύλο Μαρινάκη «ότι ουδέποτε θα συναινούσαμε στην ανεύθυνη πολιτική της ΝΔ με την εργαλειοποίηση του Συντάγματος και τα μικροκομματικά παιχνίδια».

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Επομένως, καταλήγει η ΕΛΑΣ, «ας μην πανηγυρίζει ο κ. Μαρινάκης. Ουδεμία δικαίωση υφίσταται».

Η ανακοίνωση του τομέα Παιδείας της ΕΛΑΣ

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαστρεβλώνει τις θέσεις της ΕΛ.Α.Σ, είτε από άγνοια, είτε από σκοπιμότητα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στη σημερινή ενημέρωση, επέλεξε να διαστρεβλώσει τη θέση της ΕΛ.Α.Σ. για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και να μιλήσει για δικαίωση της παράταξής του. Θυμίζουμε στον κ. Μαρινάκη ότι η θέση της ΕΛ.Α.Σ για τα Ν.Π.Π.Ε. είναι ότι δεν θα τα είχαμε ιδρύσει, αλλά αναγνωρίζουμε τη σημερινή πραγματικότητα φοίτησης χιλιάδων νέων σε αυτά και επένδυσης των οικογενειών σε αυτή τη διαδικασία. Στεκόμαστε με υπευθυνότητα απέναντι στην αρχή της ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες, καθώς και στην αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη στο κράτος και τους θεσμούς.

Ταυτόχρονα, δηλώνουμε ότι θα καταργήσουμε τον ιδρυτικό νόμο 5094/2024 (Νόμο Πιερρακάκη) γιατί δεν παρέχει εγγυήσεις για τη σοβαρότητα και την ποιότητα της λειτουργίας τους. Θα θεσπίσουμε νέο νόμο με αυστηρά, δίκαια και εγνωσμένα ακαδημαϊκά κριτήρια ως προς την άδεια ίδρυσης, τη λειτουργία, το προσωπικό και τα προγράμματα σπουδών των Ν.Π.Π.Ε. με ουσιαστικό έλεγχο.

Έχουμε ευθύνη και υποχρέωση:

- Nα διασφαλίσουμε ισονομία και ακαδημαϊκή εγκυρότητα, αρχές οι οποίες δεν χαρακτηρίζουν το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο

- Nα μην επιτρέψουμε να ανθίσει στη χώρα μας η πανεπιστημιακή παραπαιδεία σε όφελος του κέρδους.

- Να ενισχύσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο με χρηματοδότηση, με προσλήψεις μελών ΔΕΠ και με νέο και διαφανές θεσμικό πλαίσιο διοικητικής λειτουργίας.

Όσον αφορά την αλλαγή του Άρθρου 16 και γενικότερα τις προτάσεις της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, του θυμίζουμε ότι ουδέποτε θα συναινούσαμε στην ανεύθυνη πολιτική της ΝΔ με την εργαλειοποίηση του Συντάγματος και τα μικροκομματικά παιχνίδια.

Επομένως, ας μην πανηγυρίζει ο κ. Μαρινάκης. Ουδεμία δικαίωση υφίσταται».