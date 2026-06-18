Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» εκφράζει την αντίθεσή της στις αναφορές του υπουργού περί αναζήτησης «ισορροπιών» και επεξεργασίας της απόφασης από το Υπουργείο Οικονομικών.

Αιχμές κατά του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη αφήνει το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του σχετικά με την απόφαση 6/2026 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων για τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση είναι σαφής και αμετάκλητη, καθώς έκρινε ότι οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται επί του ποσού της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού οφειλόμενου ποσού, όπως –κατά την ανακοίνωση– χρέωναν επί σειρά ετών servicers και funds.

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» εκφράζει την αντίθεσή της στις αναφορές του υπουργού περί αναζήτησης «ισορροπιών» και επεξεργασίας της απόφασης από το Υπουργείο Οικονομικών, τονίζοντας ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες ως προς το νομικό ζήτημα που επιλύει.

Παράλληλα, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού επικρίνει τη σύνδεση που έκανε ο κ. Πιερρακάκης μεταξύ της εφαρμογής της απόφασης και του προγράμματος «Ηρακλής», υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται σύγχυση γύρω από το ζήτημα και ζητώντας συγκεκριμένες εξηγήσεις για το πώς οι αναφερόμενες «ισορροπίες» σχετίζονται με τις εγγυήσεις του Δημοσίου και τα συμφέροντα των επενδυτικών κεφαλαίων.

Στο πλαίσιο αυτό, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» καλεί τον υπουργό Οικονομικών να απαντήσει δημόσια ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους το υπουργείο εξετάζει την απόφαση και ποιες ακριβώς παραμέτρους επιχειρεί να εξισορροπήσει.

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Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου έδωσε οριστική λύση σε ένα ζήτημα που απασχολεί χιλιάδες δανειολήπτες, ενώ υποστηρίζεται ότι ο παράνομος τοκισμός θα πρέπει να σταματήσει άμεσα και να επιστραφούν στους δικαιούχους τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.

Το κόμμα καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες που έχουν επιβαρυνθεί επί χρόνια από τις συγκεκριμένες πρακτικές δικαιούνται σαφείς απαντήσεις και πλήρη εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων, χωρίς καθυστερήσεις ή παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό τους.