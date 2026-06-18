Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αφορμή τα νέα στοιχεία της Eurostat για την ελληνική οικονομία.

Τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για τον Μάιο αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που απέχει σημαντικά από την εικόνα της ισχυρής οικονομίας που παρουσιάζει η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οι επίσημοι ευρωπαϊκοί δείκτες επιβεβαιώνουν ότι η ακρίβεια και η μείωση της αγοραστικής δύναμης συνεχίζουν να πιέζουν τα ελληνικά νοικοκυριά.

Όπως επισημαίνει η Κουμουνδούρου, η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αγοραστική δύναμη των πολιτών, η οποία βρίσκεται 32% χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και τα στοιχεία για τους νέους. Το ποσοστό σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης στις ηλικίες 15 έως 29 ετών διαμορφώνεται στο 14,7%, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, που ανέρχεται στο 5,8%.

Παράλληλα, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για το διάστημα από τον Μάιο του 2025 έως τον Μάιο του 2026 έφτασε το 4,9%, καταγράφοντας την τέταρτη υψηλότερη επίδοση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισόβαθμα με την Κροατία.

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Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει ότι τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες και ιδιαίτερα οι νέοι, ενώ υπογραμμίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν αντανακλάται στο βιοτικό επίπεδο της κοινωνικής πλειοψηφίας.