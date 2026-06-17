H Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τις μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις, πίσω μόνο από κράτη όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Λιθουανία.

Ανοδική πορεία κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο του 2026, με τη χώρα να βρίσκεται αισθητά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τις πιέσεις που συνεχίζουν να δέχονται τα ελληνικά νοικοκυριά από το αυξημένο κόστος ζωής. Ειδικότερα, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 4,9% τον Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο, σημειώνοντας μία από τις υψηλότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσοστό είναι κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ο οποίος ανήλθε στο 3,2%, και κατά 1,6 μονάδες υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, που διαμορφώθηκε στο 3,3%.

Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τις μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις, πίσω μόνο από κράτη όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Λιθουανία. Την ίδια στιγμή, χώρες όπως η Σουηδία, η Δανία και η Τσεχία καταγράφουν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά πληθωρισμού, κάτω από το 2%. Η εικόνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δείχνει ότι οι πιέσεις στις τιμές όχι μόνο δεν έχουν εξαλειφθεί, αλλά παρουσιάζουν νέα σημάδια ενίσχυσης. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 3,2% από 3% τον Απρίλιο, ενώ πριν από έναν χρόνο βρισκόταν στο 1,9%. Αντίστοιχα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε στο 3,3% από 3,2%, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση για τις οικονομίες της Ευρώπης.

Καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα παίζουν οι υπηρεσίες και η ενέργεια. Σύμφωνα με την ανάλυση της Eurostat, οι υπηρεσίες αποτέλεσαν τον μεγαλύτερο παράγοντα αύξησης των τιμών στην Ευρωζώνη, συνεισφέροντας 1,61 ποσοστιαίες μονάδες στον συνολικό πληθωρισμό. Ακολούθησε η ενέργεια με συμβολή 0,98 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ θετική επίδραση είχαν επίσης τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τα προϊόντα καπνού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο ενεργειακός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 10,8%, παραμένοντας σε διψήφια επίπεδα και αποτελώντας έναν από τους βασικούς παράγοντες που τροφοδοτούν το συνολικό κόστος ζωής. Παράλληλα, ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες έφθασε το 3,5%, ενώ οι τιμές των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,9%.