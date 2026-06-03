Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του οργανισμού, η Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις των διεθνών ενεργειακών αγορών.

Την ανάγκη αντιμετώπισης των επίμονων προκλήσεων που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία υπογραμμίζει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), επισημαίνοντας ότι η ενεργειακή εξάρτηση, οι πληθωριστικές πιέσεις και η επιδείνωση του εξωτερικού ισοζυγίου εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του οργανισμού, η Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις των διεθνών ενεργειακών αγορών, καθώς εξακολουθεί να καλύπτει περίπου το 93% των αναγκών της σε ορυκτά καύσιμα μέσω εισαγωγών. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις αναταράξεις στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, αυξάνει το κόστος των εισαγωγών και ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία.

Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι οι τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας έχουν ήδη καταγράψει άνοδο κατά 16%, ενώ προειδοποιεί ότι τυχόν νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας θα μπορούσαν να επιβαρύνουν περαιτέρω το οικονομικό περιβάλλον.

Στο μέτωπο των τιμών, ο οργανισμός προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 4,2% το 2026, παραμένοντας σε σχετικά υψηλά επίπεδα, πριν υποχωρήσει στο 2,6% το 2027. Παράλληλα, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εκτιμάται ότι θα διευρυνθεί στο 6,7% του ΑΕΠ από 5,8% το 2025, αντανακλώντας κυρίως την αυξημένη ενεργειακή δαπάνη και τις εξωτερικές πιέσεις, προτού περιοριστεί στο 6% του ΑΕΠ το 2027.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο ΟΟΣΑ καλεί την Ελλάδα να επιμείνει στη δημοσιονομική πειθαρχία, να περιορίσει τις φορολογικές δαπάνες και να ενισχύσει περαιτέρω τις δράσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ώστε να δημιουργηθεί επιπλέον δημοσιονομικός χώρος για επενδύσεις στην υγεία, την εκπαίδευση και τις υποδομές.

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Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ανάγκη επιτάχυνσης της ενεργειακής μετάβασης. Ο οργανισμός προτείνει την ενίσχυση των επενδύσεων σε καθαρές μορφές ενέργειας, την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης νέων έργων και τη δημιουργία κινήτρων για την ενεργειακή καινοτομία και την ευρύτερη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων.

Παρά τις προκλήσεις, η συνολική εικόνα για την ελληνική οικονομία παραμένει θετική. Ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,9% το 2026 και κατά 2% το 2027, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τις επενδύσεις, την ιδιωτική κατανάλωση, την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης.

Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,1% το 2026 και κατά 3,2% το 2027, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να ενισχυθεί κατά 1,9% και 2% αντίστοιχα. Στην αναπτυξιακή δυναμική αναμένεται να συμβάλουν επίσης η αύξηση του ιδιωτικού δανεισμού κατά 7,6% και οι ισχυρές επιδόσεις του τουρισμού, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας.

Θετική είναι και η αξιολόγηση του οργανισμού για τα μέτρα στήριξης που εφαρμόστηκαν κατά την ενεργειακή κρίση, καθώς, όπως σημειώνεται, οι παρεμβάσεις σε καύσιμα και λιπάσματα ήταν στοχευμένες προς τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.

Ακόμη πιο αισιόδοξες εμφανίζονται οι προβλέψεις για τα δημόσια οικονομικά. Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται με ταχείς ρυθμούς, υποχωρώντας στο 135,8% του ΑΕΠ το 2026 από 146,1% το 2025 και φθάνοντας στο 129,8% έως το τέλος του 2027. Την εξέλιξη αυτή στηρίζουν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και η διατήρηση σημαντικών πρωτογενών πλεονασμάτων, τα οποία προβλέπεται να διαμορφωθούν στο 2,6% του ΑΕΠ το 2026 και στο 2,7% το 2027, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας.