Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα μέχρι και το τέλος του 2026.

Ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία προμηνύει η εκρηκτική άνοδος του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, καθώς η αύξηση κατά 13,3% τον Μάιο σε ετήσια βάση καταδεικνύει ότι το κόστος των εισαγόμενων πρώτων υλών, της ενέργειας και των βιομηχανικών προϊόντων συνεχίζει να διογκώνεται, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα μέχρι και το τέλος του 2026.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι η εικόνα έχει μεταβληθεί θεαματικά σε σχέση με πέρυσι, όταν ο αντίστοιχος δείκτης κατέγραφε ετήσια μείωση 4,2%. Η απότομη αναστροφή της τάσης σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις καλούνται πλέον να απορροφήσουν σημαντικά υψηλότερο κόστος για τις εισαγωγές τους, γεγονός που συνήθως μεταφέρεται σταδιακά στις τιμές παραγωγού και στη συνέχεια στα ράφια των καταστημάτων μέσω ακριβότερων τελικών προϊόντων.

Η μεγαλύτερη ώθηση στις αυξήσεις προέρχεται από τις εισαγωγές εκτός Ευρωζώνης, όπου ο σχετικός δείκτης εκτινάχθηκε κατά 22,2% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025. Αντίθετα, οι εισαγωγές από τις χώρες της Ευρωζώνης αυξήθηκαν με πολύ ηπιότερο ρυθμό, κατά 2,2%, γεγονός που αποτυπώνει την έντονη επίδραση των διεθνών αγορών ενέργειας και πρώτων υλών στις συνολικές εισαγωγικές τιμές της χώρας.

Ανησυχητική εικόνα

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα στον ενεργειακό τομέα. Οι τιμές των εισαγόμενων ενεργειακών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 47,1% σε επίπεδο γενικού δείκτη, ενώ στις εισαγωγές από χώρες εκτός Ευρωζώνης η αντίστοιχη αύξηση έφθασε το 47,2%. Παράλληλα, οι τιμές εισαγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου εκτοξεύθηκαν κατά 74%, ενώ σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν και στο αργό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και στην ηλεκτρική ενέργεια. Πρόκειται για κατηγορίες που επηρεάζουν άμεσα το κόστος παραγωγής σχεδόν σε ολόκληρη την οικονομία.

Αν και σε μηνιαία βάση ο δείκτης υποχώρησε κατά 5% σε σχέση με τον Απρίλιο, η εξέλιξη αυτή δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα. Η διόρθωση αποδίδεται κυρίως στη μείωση των τιμών ενέργειας σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, χωρίς όμως να αναιρεί το γεγονός ότι το επίπεδο των εισαγωγικών τιμών παραμένει αισθητά υψηλότερο από εκείνο πριν από έναν χρόνο.

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Οικονομικοί αναλυτές

Οι οικονομικοί αναλυτές θεωρούν ότι οι εισαγόμενες πληθωριστικές πιέσεις δύσκολα θα εξαφανιστούν τους επόμενους μήνες, καθώς οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να λειτουργούν με αυξημένο κόστος προμηθειών, μεταφορών και ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι η αποκλιμάκωση του γενικού πληθωρισμού ενδέχεται να αποδειχθεί πιο αργή από τις αρχικές προβλέψεις, ιδιαίτερα εφόσον οι διεθνείς τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τα νοικοκυριά, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές εισαγωγής συνήθως προηγούνται χρονικά της ανόδου στις τιμές καταναλωτή. Εφόσον οι επιχειρήσεις μετακυλήσουν μέρος του αυξημένου κόστους στους πελάτες τους, οι ανατιμήσεις σε τρόφιμα, βιομηχανικά αγαθά και υπηρεσίες ενδέχεται να συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες.