O 8χρονος που δέχθηκε το δάγκωμα του φιδιού έλαβε τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευτεί στην Παιδιατρική του νοσοκομείου Βόλου.

Στιγμές αγωνίας έζησε μια οικογένεια Καναδών που έκανε διακοπές στη Σκόπελο, όταν ο 8χρονος γιος τους δέχθηκε δάγκωμα από φίδι και χρειάστηκε να μεταφερθεί άμεσα για ιατρική φροντίδα. Το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες, όταν το παιδί επέστρεψε έντρομο στους γονείς του, κλαίγοντας και κρατώντας το χέρι του, όπου είχε τραυματιστεί από το φίδι.

Οι γονείς, σοκαρισμένοι, σύμφωνα με το taxydromos.gr μετέφεραν αμέσως τον μικρό στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για δάγκωμα όφεως και έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω έλεγχο και αντιμετώπιση.

Για τη μεταφορά του παιδιού κινητοποιήθηκε ο Θάλαμος Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος και οργανώθηκε άμεσα επιχείρηση με ταχύπλοο σκάφος. Ο 8χρονος, συνοδευόμενος από τους γονείς του και γιατρό του Κέντρου Υγείας, μεταφέρθηκε από τη Σκόπελο στον Βόλο μέσα στη νύχτα. Παρά τις δυσκολίες λόγω των καιρικών συνθηκών, η διακομιδή ολοκληρώθηκε με ασφάλεια.

Στις πρώτες πρωινές ώρες το παιδί έφτασε στο λιμάνι του Βόλου, όπου το παρέλαβε πλήρωμα του ΕΚΑΒ και το μετέφερε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου. Οι γιατροί παρείχαν άμεσα τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του μικρού ήταν καλή. Δεν κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του για νοσηλεία και λίγο αργότερα επέστρεψε στην οικογένειά του, έχοντας ξεπεράσει την καλοκαιρινή περιπέτεια.