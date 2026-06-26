Ο 28χρονος αρνείται την κατηγορία μέσω του συνηγόρου του.

Χειροπέδες σε έναν 28χρονο πέρασε η αστυνομία στη Σκόπελο έπειτα από καταγγελία 19χρονης συναδέλφου του ότι τη βίασε, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό σε βαθμό κακουργήματος. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, ενώ μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, η 19χρονη είχε μεταβεί στο διαμέρισμα όπου διέμενε ο 28χρονος, προκειμένου να περιμένει τον σύντροφό της, συγκάτοικο του κατηγορούμενου. Όπως ανέφερε, αποκοιμήθηκε και όταν ξύπνησε το πρωί διαπίστωσε ότι το παντελόνι της ήταν κατεβασμένο, γεγονός που την οδήγησε να καταγγείλει τον βιασμό στις Αρχές.

Από την πλευρά του, ο 28χρονος αρνείται την κατηγορία μέσω του συνηγόρου του. Παράλληλα, έχουν διαταχθεί εργαστηριακές και ιατροδικαστικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένεται να συμβάλουν στη διερεύνηση της υπόθεσης.