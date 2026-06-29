Ο παπα Στρατής ανασύρθηκε νεκρός από την θάλασσα.

Βαρύ πένθος στη Μυτιλήνη και στον Μανταμάδο από την είδηση του θανάτου του πρωτοπρεσβύτερου του Ιερού Προσκυνήματος των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Ευστρατίου Δήσσου, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του να επιπλέει στη θάλασσα, στην περιοχή της Πεδής.

Σύμφωνα με το stonisi.gr, o πατέρας Ευστράτιος άφησε πίσω του μια σπουδαία πνευματική και κοινωνική παρακαταθήκη. Για δεκαετίες συνέδεσε το όνομά του με το ιστορικό προσκύνημα των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη και τη διεθνή ακτινοβολία του, ώστε να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος της Ορθοδοξίας.

Γεννήθηκε στη Μήθυμνα στις 8 Νοεμβρίου του 1938. Το 1966 χειροτονήθηκε διάκονος και στη συνέχεια ιερέας και τοποθετήθηκε στην Πελόπη, ένα χωριό κοντά στο Μανταμάδο.

Μετά την τοποθέτηση του στο προσκύνημα του Ταξιάρχη πραγματοποίησε μεγάλα έργα ανακαίνισης του Ναού, αλλά και έργα με σαφή φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Έκτισε και λειτούργησε το οικοτροφείο αριστούχων μαθητών Γυμνασίου, προέβη σε εργασίες αποκατάστασης του ποταμού που περνά δίπλα από το προσκύνημα και σειρά άλλων τεχνικών έργων και κατέγραψε την παράδοση του χωριού του Μανταμάδου. Συνέγραψε βιβλία και ημερολόγια-λευκώματα, τα οποία αναφέρονται στο Μανταμάδο. Δημιούργησε την «Στέγη αγάπης», στην οποία βρίσκουν καθημερινά δωρεάν τροφή ηλικιωμένοι της περιοχής, ενώ έκτισε και μεγάλο γηροκομείο.

Το 1978 τού απενεμήθη το οφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου από τον αείμνηστο Μητροπολίτη Μηθύμνης Ιάκωβο. Ενώ στις δύο επισκέψεις που πραγματοποίησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην Καλλονή και στο Μανταμάδο, του απενεμήθη ο Σταυρός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ως ένδειξη αναγνώρισης στο έργο του!

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Ο παπα Στρατής είχε τρία παιδιά, την Ελένη, τον Παναγιώτη Αντιδήμαρχο σήμερα της Δυτικής Λέσβου και το Μιχαήλ-'Ανθιμο Αντιπεριφερειάρχη βορείου Αιγαίου.