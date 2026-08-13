Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στα play off του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μπραν.

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Άντερλεχτ στο Lotto Park και, σε συνδυασμό με το 1-0 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα, έμεινε εκτός συνέχειας στο Europa League.

Ο Δικέφαλος του Βορρά βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 19ο λεπτό, όταν ο Πετρό εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία του Παβλένκα να συγκρατήσει την κεφαλιά του Μπιανκόν και έκανε το 1-0.

Η αντίδραση του ΠΑΟΚ ήταν άμεση. Στο 34’, ο Τάισον έβγαλε εξαιρετική σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς με σκαστή κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Η Άντερλεχτ, ωστόσο, μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 47’ ο Άμπρος έκανε ατομική ενέργεια και με σουτ μέσα από την περιοχή έδωσε ξανά προβάδισμα στους Βέλγους, ενώ στο 55’ ο Σικάν πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ με φαλτσαριστό σουτ για το 3-1.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει και βρήκε δίχτυα, όμως το γκολ του Καμαρά στο 75’ ακυρώθηκε μετά από έλεγχο VAR, καθώς ο Γερεμέγεφ κρίθηκε οφσάιντ και επηρέασε τη φάση.

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Στο 87’ ο Δικέφαλος κέρδισε πέναλτι και στο 88’ ο Γερεμέγεφ ανέλαβε την εκτέλεση, μειώνοντας σε 3-2 και δίνοντας ξανά ελπίδες στην ομάδα του. Στις καθυστερήσεις, όμως, η ένταση ανέβηκε, με τον Ζίβκοβιτς να αποβάλλεται στο 89’ μετά από διαπληκτισμό με τον Μπιανκόν.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 9 παίκτες, καθώς στις καθυστερήσεις του δευτέρου μέρους αποβλήθηκε και ο Γερεμέγεφ

Η Άντερλεχτ πήρε την πρόκριση με συνολικό σκορ 4-2 και θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη συνεχίζει στα play off του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Μπραν.