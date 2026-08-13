Η αναμέτρηση ξεκινά στις 21:30, με τον ΠΑΟΚ να παίζει για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής του διαδρομής.

Η ευρωπαϊκή μάχη του ΠΑΟΚ συνεχίζεται στις Βρυξέλλες, εκεί όπου ο «Δικέφαλος του Βορρά» αναζητά την ανατροπή και την πρόκριση στα Playoffs του UEFA Europa League. Η Superbet, μεγάλος χορηγός του ΠΑΟΚ, πάντα δίπλα στην ομάδα, προσφέρει αμέτρητες super ενισχυμένες* αγορές.

Μετά το 0-1 της Τούμπας, η Άντερλεχτ έχει το προβάδισμα, όμως όλα παραμένουν ανοιχτά ενόψει της αποψινής ρεβάνς στο Lotto Park. Η αναμέτρηση ξεκινά στις 21:30, με τον ΠΑΟΚ να παίζει για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής του διαδρομής.

Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ: 90 λεπτά για την ανατροπή

Η ήττα με 0-1 στο πρώτο παιχνίδι έχει δημιουργήσει ένα ξεκάθαρο σκηνικό. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται γκολ και αναμένεται να αναζητήσει από νωρίς τις στιγμές που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες της σειράς.

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Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι ταξίδεψε στο Βέλγιο με έναν μεγάλο στόχο, γνωρίζοντας πως μια πρόκριση θα την οδηγήσει στα Playoffs του Europa League και ταυτόχρονα θα της εξασφαλίσει παρουσία σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο, τόσο στη δημιουργία όσο και στην εκτέλεση, σε μια βραδιά όπου η αποτελεσματικότητα μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά.

Super ενισχυμένη απόδοση στη Superbet:*Αντρίγια Ζίβκοβιτς Over 0.5 σουτ στην εστίαΠΑΟΚ Over 0.5 γκολΠΑΟΚ Over 3.5 κόρνερ3.75 από 2.90

Το αγωνιστικό σενάριο της ρεβάνς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν ΠΑΟΚ που θα χρειαστεί να πιέσει, να δημιουργήσει και να ψάξει το γκολ. Με τον Ζίβκοβιτς να αποτελεί μία από τις βασικές επιθετικές απειλές, η συγκεκριμένη Super ενισχυμένη απόδοση* συγκεντρώνει ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Η ευρωπαϊκή συνέχεια κρίνεται στις Βρυξέλλες

Ένα γκολ μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη σειρά. Μια μεγάλη βραδιά μπορεί να κρατήσει ανοιχτό το ταξίδι στην Ευρώπη.

Με τις Super ενισχυμένες αποδόσεις* της Superbet, η προσπάθεια του ΠΑΟΚ για την ανατροπή και την πρόκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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