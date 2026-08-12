Σήμερα στις 20:00, ΑΕΚ και ΟΦΗ δίνουν στο Παγκρήτιο το πρώτο επίσημο παιχνίδι τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τον νικητή να ξεκινά τη χρονιά σηκώνοντας το πρώτο τρόπαιο.

Η νέα ποδοσφαιρική χρονιά ξεκινά με τίτλο! Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο Κυπελλούχος ΟΦΗ συναντιούνται στο Παγκρήτιο Στάδιο, με φόντο το πρώτο τρόπαιο της σεζόν και το Superbet Super Cup* να ανοίγει με τον καλύτερο τρόπο την αυλαία των επίσημων υποχρεώσεων.

Δύο ομάδες, ένα παιχνίδι και ένα τρόπαιο. Χωρίς περιθώριο για δεύτερη ευκαιρία.

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Η σεζόν ξεκινά με κούπα

Σήμερα στις 20:00, ΑΕΚ και ΟΦΗ δίνουν στο Παγκρήτιο το πρώτο επίσημο παιχνίδι τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τον νικητή να ξεκινά τη χρονιά σηκώνοντας το πρώτο τρόπαιο.

Για τον ΟΦΗ, το Παγκρήτιο και το Superbet Super Cup αποτελούν γνώριμο σκηνικό. Οι Κρητικοί βρέθηκαν στον ίδιο τελικό και την περασμένη σεζόν, χωρίς όμως να καταφέρουν να κατακτήσουν το τρόπαιο, και επιστρέφουν με ακόμη μία ευκαιρία να προσθέσουν έναν τίτλο στην ιστορία τους.

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Στην απέναντι πλευρά, η ΑΕΚ επιστρέφει στη διεκδίκηση του Super Cup έχοντας ένα επιπλέον κίνητρο. Ο Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε στη συμπλήρωση 30 χρόνων από την τελευταία κατάκτηση του θεσμού από την Ένωση, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως το παιχνίδι δεν αντιμετωπίζεται ως πρόβα για όσα ακολουθούν, αλλά ως ένας τελικός που κρίνει τίτλο.

Με τις δύο ομάδες έτοιμες για την πρώτη μεγάλη μάχη της χρονιάς, οι λεπτομέρειες, η ένταση και η αποτελεσματικότητα αναμένεται να καθορίσουν ποιος θα σηκώσει το Superbet Super Cup*.

Super ενισχυμένη απόδοση στη Superbet:*Λούκα Γιόβιτς Over 1.5 σουτ στην εστίαΑΕΚ νίκη3.50 από 2.80

Ο Λούκα Γιόβιτς βρίσκεται στο επίκεντρο του επιθετικού ενδιαφέροντος της ΑΕΚ, σε ένα παιχνίδι όπου η Ένωση αναμένεται να αναζητήσει από νωρίς τις στιγμές που μπορούν να της δώσουν τον έλεγχο. Σε συνδυασμό με τη νίκη της ΑΕΚ, η συγκεκριμένη Super ενισχυμένη απόδοση* δίνει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον πρώτο τελικό της χρονιάς.

Μία βραδιά, ένας τίτλος

Η σεζόν μόλις αρχίζει, αλλά το πρώτο τρόπαιο βρίσκεται ήδη στο τραπέζι.

Πρωταθλήτρια απέναντι σε Κυπελλούχο, ΑΕΚ απέναντι σε ΟΦΗ και το Παγκρήτιο στο επίκεντρο, σε μια βραδιά όπου ο πρώτος τίτλος της νέας χρονιάς θα βρει κάτοχο.

Με τις Super ενισχυμένες αποδόσεις* της Superbet, το Superbet Super Cup* αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

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