Σήμερα στις 20:30, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Βουλγαρία, με το εισιτήριο για την επόμενη φάση να κρίνεται σε ένα 90λεπτο.

Η ευρωπαϊκή διαδρομή του Παναθηναϊκού συνεχίζεται στη Βουλγαρία, σε μια βραδιά όπου όλα ξεκινούν από την αρχή. Το 1-1 του ΟΑΚΑ άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς και πλέον οι «πράσινοι» διεκδικούν την πρόκριση στα Playoffs του UEFA Conference League, με τη Superbet, Μεγάλο Χορηγό του Παναθηναϊκού, να προσφέρει αμέτρητες και πρωτοποριακές αγορές.

ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός: Όλα για την πρόκριση

Σήμερα στις 20:30, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Βουλγαρία, με το εισιτήριο για την επόμενη φάση να κρίνεται σε ένα 90λεπτο.

Στο πρώτο παιχνίδι οι «πράσινοι» είχαν τον έλεγχο της μπάλας και προηγήθηκαν με τον Γιάγκουσιτς, όμως η ΤΣΣΚΑ απάντησε με τον Ρούσεφ για το τελικό 1-1. Ο Παναθηναϊκός είχε 69% κατοχή και 30 επαφές στην αντίπαλη περιοχή, χωρίς όμως να καταφέρει να μετατρέψει την υπεροχή του σε νίκη.

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Τελικό Αποτέλεσμα – 1UP Παναθηναϊκός: 1.82

Εφόσον ο Παναθηναϊκός προηγηθεί με ένα γκολ διαφορά σε οποιοδήποτε σημείο της αναμέτρησης, η επιλογή για τη νίκη του πληρώνεται άμεσα ως νικητήρια, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα.

Μια βραδιά για το επόμενο ευρωπαϊκό βήμα

Με τη σειρά στο 1-1, τα πάντα παραμένουν ανοιχτά. Η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα και η διαχείριση των μεγάλων στιγμών μπορούν να καθορίσουν ποια ομάδα θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι.

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