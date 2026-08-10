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Και οι δύο δηλώσεις χτίζονται πάνω στην ίδια τριπλέτα: ειρωνεία για τη «σύγκρουση με τα συμφέροντα», κατηγορία για πραγματικές σχέσεις με συμφέροντα, ερώτημα για αδιαφανή χρηματοδότηση του νέου κόμματος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζουν, σχεδόν, copy paste, δηλώσεις και επιχειρήματα για να επιτεθούν στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη συνέντευξή του στο in.gr.

Οι δύο δηλώσεις κατά Τσίπρα έχουν πολύ καθαρό κοινό πυρήνα και αρκετά κοινά ρητορικά μοτίβα. Και οι δύο δηλώσεις χτίζονται πάνω στην ίδια τριπλέτα: ειρωνεία για τη «σύγκρουση με τα συμφέροντα», κατηγορία για πραγματικές σχέσεις με συμφέροντα, ερώτημα για αδιαφανή χρηματοδότηση του νέου κόμματος.

Οι δηλώσεις έγιναν στις 10 Αυγούστου:

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: «θεωρήσαμε ότι… πρόκειται για κάποια νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση», «όσο κι αν ακούγεται απίστευτο».

ΠΑΣΟΚ: «Μόνο σαν αστείο ακούγεται…», «το ανέκδοτο του καλοκαιριού».

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ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: μιλά για Ποινικό Κώδικα που έγινε «κατά παραγγελία συγκεκριμένων συμφερόντων»

ΠΑΣΟΚ: ηγείται «ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες»

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: «ποιος τελικά χρηματοδοτεί και μάλιστα πλουσιοπάροχα το νέο κόμμα;»

ΠΑΣΟΚ: «αρνείται εμμονικά να δημοσιοποιήσει τα έσοδα με τα οποία χρηματοδοτεί την καμπάνια εκατομμυρίων».

Λίγη πρωτοτυπία για το ξεκάρφωμα θα ήταν απαραίτητη.

Ε.Σ.