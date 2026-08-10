Η Evergood αποτελεί τον βραχίονα εστίασης της Vivartia, έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της γνωστά εμπορικά σήματα.

Σε διερευνητικές επαφές για την Evergood, τον όμιλο εστίασης της Vivartia, βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, θυγατρική της Fairfax και η πλευρά της CVC, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει κατατεθεί οικονομική προσφορά.

Η Evergood αποτελεί τον βραχίονα εστίασης της Vivartia, έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της γνωστά εμπορικά σήματα, μεταξύ των οποίων τα Goody’s Burger House, Everest, Flocafé, La Pasteria και Jackaroo.

Οι επαφές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η Evergood εμφανίζει βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη. Το 2025 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 13,1%, στα 300 εκατ. ευρώ από 265 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις του συνολικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των franchise, έφθασαν τα 375 εκατ. ευρώ από 341 εκατ. ευρώ.

Τα δημοσιευμένα EBITDA ενισχύθηκαν στα 40 εκατ. ευρώ από 37,3 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 13,57 εκατ. ευρώ, έναντι 12,38 εκατ. ευρώ το 2024. Παράλληλα, η Evergood απέκτησε το 60% της Red Meat, εταιρείας πίσω από την Jackaroo, έναντι 10 εκατ. ευρώ.

Στο μεταξύ, στις 22 Ιουλίου 2026 προηγήθηκε μια εταιρική κίνηση στην Evergood με ειδική σημασία. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 15 εκατ. ευρώ, μέσω ισόποσης κεφαλαιοποίησης μέρους της διαφοράς που είχε προκύψει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου. Για την αύξηση εκδόθηκαν 15 εκατ. νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία.

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Μετά την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Evergood ανέρχεται σε 21,5 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 21,5 εκατ. μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ.