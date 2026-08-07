Tο μεγαλύτερο βάρος στον οικογενειακό προϋπολογισμό εξακολουθεί να προέρχεται από τη στέγαση, η οποία κατέγραψε ετήσια αύξηση 8,8%, αποτελώντας τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των βασικών κατηγοριών αγαθών και υπηρεσιών.

Νέα επιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, με τον ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή να διαμορφώνεται στο 3,4% από 3,1% τον αντίστοιχο μήνα του 2025, επιβεβαιώνοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές, κυρίως στους τομείς της στέγασης, της ενέργειας, των μεταφορών και της εστίασης. Σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης υποχώρησε κατά 1,4%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στις θερινές εκπτώσεις και στις μειώσεις τιμών σε ορισμένα τρόφιμα.

Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δείχνουν ότι το μεγαλύτερο βάρος στον οικογενειακό προϋπολογισμό εξακολουθεί να προέρχεται από τη στέγαση, η οποία κατέγραψε ετήσια αύξηση 8,8%, αποτελώντας τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των βασικών κατηγοριών αγαθών και υπηρεσιών. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις ανατιμήσεις στα ενοίκια, στις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικιών, στις υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, αλλά και στις τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου θέρμανσης, παρά τη μείωση που καταγράφηκε στον ηλεκτρισμό.

Στη δεύτερη θέση των μεγαλύτερων αυξήσεων βρίσκονται οι μεταφορές, με ετήσια άνοδο 7,4%, καθώς οι τιμές των καυσίμων και των αεροπορικών εισιτηρίων συνέχισαν την ανοδική τους πορεία. Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης κατά 22,1%, στη βενζίνη κατά 13,3% και στις αεροπορικές μεταφορές επιβατών κατά 17,5%, γεγονός που επιβαρύνει τόσο τις μετακινήσεις των νοικοκυριών όσο και το κόστος λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων.

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις στα τρόφιμα

Ισχυρές ανατιμήσεις καταγράφηκαν και στον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας, όπου η ομάδα «Ξενοδοχεία - Καφέ - Εστιατόρια» αυξήθηκε κατά 5,8% σε ετήσια βάση. Η σημαντικότερη πίεση προήλθε από τις τιμές στα εστιατόρια, τα ζαχαροπλαστεία, τα ταχυφαγεία και τα κυλικεία, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 6,4%, ενώ αντίθετα οι τιμές στα ξενοδοχεία εμφάνισαν μικρή υποχώρηση.

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Στα τρόφιμα, η συνολική αύξηση της κατηγορίας περιορίστηκε στο 0,4%, ωστόσο πίσω από τον μέσο όρο κρύβονται έντονες διαφοροποιήσεις. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφηκαν στο μοσχάρι, που έγινε ακριβότερο κατά 14,3%, στο αρνί και το κατσίκι με αύξηση 12,4%, στα ψάρια αλίπαστα κατά 9,6%, στη μαργαρίνη και τα φυτικά λίπη κατά 8,6%, καθώς και στα γαλακτοκομικά και τα αυγά. Από την άλλη πλευρά, σημαντικές μειώσεις σημειώθηκαν στο ελαιόλαδο (-21,7%), στα φρούτα (-9,4%), στα παγωτά (-8,8%) και στα καρυκεύματα.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κατά 3,4%, με βασικούς παράγοντες τα ασφάλιστρα υγείας και οχημάτων, ενώ η εκπαίδευση αυξήθηκε κατά 2,8%, κυρίως λόγω των υψηλότερων διδάκτρων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυξήσεις καταγράφηκαν ακόμη στην υγεία (+1,1%) και στην αναψυχή και τον πολιτισμό (+1,3%).

Στον αντίποδα, η μοναδική βασική κατηγορία που εμφάνισε αισθητή ετήσια αποκλιμάκωση ήταν η ενημέρωση και επικοινωνία, με μείωση 2,7%, αποτέλεσμα των χαμηλότερων τιμών στον εξοπλισμό τεχνολογίας, στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και στα τηλεπικοινωνιακά πακέτα.