Με το νέο καθεστώς, η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του φορέα παύει να αποτελεί απλώς καλή διοικητική πρακτική και μετατρέπεται σε απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ κάθε εγκυκλίου.

Παύουν αυτομάτως να ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου 2026 οι εγκύκλιοι που δεν θα έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των δημόσιων φορέων που τις εκδίδουν. Η υποχρεωτική δημοσίευσή τους αποτελεί μία από τις βασικές ρυθμίσεις του νόμου 5293/2026 «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη», τον οποίο εισηγήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Τη διαδικασία εφαρμογής της νέας ρύθμισης καθορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών, την οποία υπογράφει ο γενικός γραμματέας Ιωάννης Φουστανάκης. Με το νέο καθεστώς, η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του φορέα παύει να αποτελεί απλώς καλή διοικητική πρακτική και μετατρέπεται σε απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ κάθε εγκυκλίου.

Μέχρι σήμερα, μια εγκύκλιος ίσχυε από τη στιγμή που αναρτιόταν στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Πλέον αυτό δεν αρκεί. Κάθε νέα εγκύκλιος θα πρέπει να δημοσιεύεται τόσο στη «Διαύγεια» όσο και στην επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας που την εκδίδει. Αν απουσιάζει έστω και μία από τις δύο αναρτήσεις, η εγκύκλιος δεν θα ισχύει και δεν θα παράγει κανένα αποτέλεσμα.

Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου

Ο νόμος προβλέπει μεταβατική περίοδο για τις παλαιότερες εγκυκλίους που βρίσκονταν σε ισχύ κατά την έναρξη εφαρμογής του. Οι εγκύκλιοι αυτές θα εξακολουθήσουν να ισχύουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ακόμη και αν δεν έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του αρμόδιου φορέα.

Από την 1η Οκτωβρίου 2026, ωστόσο, όσες δεν έχουν δημοσιευτεί θα παύσουν αυτομάτως να ισχύουν, χωρίς να απαιτείται η έκδοση άλλης διοικητικής πράξης και χωρίς να προβλέπονται εξαιρέσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι δημόσιες υπηρεσίες καλούνται παράλληλα να ταξινομήσουν τις εγκυκλίους τους σε θεματικές κατηγορίες, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Θα πρέπει επίσης να επισημαίνουν με σαφήνεια ποιες εγκύκλιοι ή ποια τμήματά τους έχουν καταργηθεί εξαιτίας μεταγενέστερων αλλαγών στη νομοθεσία. Την ευθύνη του συντονισμού αναλαμβάνει η υπηρεσία διοικητικής υποστήριξης κάθε φορέα.

Η υποχρέωση καλύπτει το σύνολο των οργανισμών που ασκούν δημόσια εξουσία, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους. Αφορά, μεταξύ άλλων, τα υπουργεία, τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις ανεξάρτητες αρχές και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Η εγκύκλιος προβλέπει επίσης την ενημέρωση των εποπτευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Αυτόματη δημοσίευση μέσω της «Διαύγειας»

Για να περιοριστεί ο κίνδυνος παραλείψεων, το υπουργείο Εσωτερικών συνιστά στους φορείς να συνδέσουν τις ιστοσελίδες τους με τη διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών του προγράμματος «Διαύγεια». Μέσω της συγκεκριμένης σύνδεσης, οι εγκύκλιοι θα μπορούν να εμφανίζονται αυτομάτως στις ιστοσελίδες των υπηρεσιών μετά την ανάρτησή τους στη «Διαύγεια».

Παράλληλα, οι φορείς καλούνται να μην περιοριστούν στην επισήμανση των διατάξεων που έχουν πάψει να ισχύουν. Η εγκύκλιος τους προτρέπει να εκδώσουν νέα, ενιαία και κωδικοποιημένα κείμενα, στα οποία θα συγκεντρώνονται όλες οι ισχύουσες οδηγίες για κάθε αντικείμενο και θα καταργούνται συνολικά οι προγενέστερες εγκύκλιοι.

Στόχος είναι κάθε υπηρεσία να διαθέτει ένα ενιαίο και ενημερωμένο κείμενο οδηγιών ανά θέμα, αντί για σειρά διάσπαρτων εγκυκλίων που τροποποιούν η μία την άλλη και δυσχεραίνουν την ενημέρωση τόσο των πολιτών όσο και των δημόσιων υπαλλήλων.

Χατζηδάκης: «Ό,τι δεν αναρτάται δεν ισχύει»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, χαρακτήρισε τη ρύθμιση σημαντικό βήμα διαφάνειας και καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Όπως επισήμανε, επί δεκαετίες η πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας καθοριζόταν σε μεγάλο βαθμό από εγκυκλίους τις οποίες οι πολίτες δεν μπορούσαν εύκολα να εντοπίσουν. Χιλιάδες οδηγίες, άλλες ενεργές και άλλες σιωπηρά ξεπερασμένες από νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, παρέμεναν διάσπαρτες στα αρχεία των υπηρεσιών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μη γνωρίζουν βάσει ποιων οδηγιών εξετάζονταν τα αιτήματά τους, ενώ συχνά ακόμη και οι αρμόδιοι υπάλληλοι δυσκολεύονταν να διαπιστώσουν τι εξακολουθούσε να ισχύει.

«Τώρα θεσπίζουμε έναν κανόνα απλό και απόλυτο: Ό,τι δεν αναρτάται δεν ισχύει», δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης, σημειώνοντας ότι η Διοίκηση έχει προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου για να οργανώσει το υλικό της και να κωδικοποιήσει τις ισχύουσες οδηγίες σε ενιαία κείμενα.

«Αυτό ακριβώς σημαίνει ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, ένα κράτος που δεν κρατά κρυφούς τους κανόνες του και διευκολύνει τον πολίτη στην κατανόησή τους», υπογράμμισε.