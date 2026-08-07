Έξω από το κτίριο των ανακριτικών γραφείων είχαν συγκεντρωθεί αλληλέγγυοι φωνάζοντας συνθήματα συμπαράστασης.

Κάτω από ισχυρότατα μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στην 3η τακτική ανακρίτρια, η 46χρονη συλληφθείσα για την υπόθεση της Marfin.

Φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο η 46χρονη ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ενώ έξω από το κτίριο των ανακριτικών γραφείων είχαν συγκεντρωθεί αλληλέγγυοι φωνάζοντας συνθήματα συμπαράστασης.

Η 46χρονη, η οποία είναι μητέρα δύο παιδιών, διέμενε τα τελευταία έξι χρόνια στο Μπράιτον της Βρετανίας, όπου συνελήφθη μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος της για την υπόθεση της επίθεσης σε βάρος της Marfin.

Συνοδευόμενη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα, με επιβατική πτήση. Ακολούθως μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και νωρίς το πρωί οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος της.

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