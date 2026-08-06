Η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του εμπρησμού της Marfin συνελήφθη βάσει διεθνούς εντάλματος σύλληψης στις 13 Ιουλίου ενώ είχε μεταβεί στο αεροδρόμιο για να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Έφτασε στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία, η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση εμπρησμού της Μarfin.

Η 46χρονη θα παραμείνει απόψε στη ΓΑΔΑ. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια στην ανακρίτρια. Η 46χρονη έφτασε συνοδευόμενη από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που είχε μεταβεί στη Βρετανία για την παραλαβή και έκδοσή της στη χώρα.

Η κατηγορούμενη, η οποία ζούσε τα τελευταία 6-7 χρόνια στο Μπράιτον, συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Gatwick ενώ επέστρεφε στην Ελλάδα μετά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση Marfin. Ωστόσο συνελήφθη βάσει διεθνούς εντάλματος, παρά τη δήλωσή της μέσω συνηγόρου ότι προτίθεται να επιστρέψει αυτοβούλως στην Ελλάδα.

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Η 46χρονη κατηγορείται ότι είχε βοηθητικό ρόλο στην ομάδα των ατόμων που έκανε την επίθεση στη Marfin. Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, όπως προέκυψε από πρόσφατα βίντεο, η γυναίκα βρισκόταν σε μικρή απόσταση από τον άνδρα που φέρεται να έσπασε την τζαμαρία του υποκαταστήματος της Marfin τον Μάιο του 2010.

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Δύο προφυλακίσεις

Για την ίδια υπόθεση βρίσκονται ήδη προσωρινά κρατούμενοι άλλοι δύο κατηγορούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου. Στις Δικαστικές Φυλακές Ναυπλίου οδηγήθηκε ο 42χρονος, όπου μεταφέρθηκε στις 17 Ιουλίου με ειδική επιχείρηση της Αστυνομίας. Στη μεταγωγή, ήταν ο μόνος κρατούμενος και φρουρούνταν από πέντε αστυνομικούς, ενώ το όχημα συνοδευόταν από περιπολικά και μοτοσικλέτες της ΕΛ.ΑΣ.

Ο 42χρονος μεταφέρθηκε σε κελί υψίστης ασφαλείας, όπου δεν υπάρχει άλλος κρατούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης.

Ο άλλος κατηγορούμενος που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση της Marfin, επίσης 42 ετών, μεταφέρθηκε στις Φυλακές Μαλανδρίνου.

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Υπόθεση Marfin: Το σκεπτικό της προφυλάκισης

Οι δύο 42χρονοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους καθώς, σύμφωνα με το σχετικό σκεπτικό, αμφότεροι θεωρούνται ύποπτοι διάπραξης νέων αδικημάτων.

«Από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης που τους αποδίδεται, το γεγονός ότι έχουν ο καθένας συμμετοχή και ξεχωριστό ρόλο, χωρίς τον οποίο δεν θα είχε επέλθει το θανατηφόρο αποτέλεσμα, ότι ενήργησαν με ένα καλά οργανωμένο εγκληματικό σχέδιο, γνωρίζοντας τα αποτελέσματα των πράξεων τους, αποδεχόμενοι τον θανάσιμο κίνδυνο που δημιούργησαν για τους εργαζόμενους της τράπεζας, ότι η πράξη που τους αποδίδεται δείχνει ότι υπάρχει περιφρόνηση προς την ανθρώπινη ζωή και μία σταθερή εγκληματική δράση, είναι πιθανό να τελέσουν νέα αδικήματα, εάν αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους», ανέφερε το σκεπτικό.