Για τις συλλήψεις κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία με εντολή της Εισαγγελίας σε βάρος τριών στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ: του διευθυντή της υπηρεσίας Άρτας, του τεχνικού ασφαλείας του υποσταθμού και του υπεύθυνου συντήρησης.

Δύο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη που τα μεσάνυχτα της Τετάρτης σε μετασχηματιστή του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης στη Γραμμενίτσα.

Από την έκρηξη ακολούθησε φωτιά στον χώρο της εγκατάστασης, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα. Ωστόσο, η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις γύρω περιοχές αποκαταστάθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Για τις συλλήψεις κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία με εντολή της Εισαγγελίας σε βάρος τριών στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ: του διευθυντή της υπηρεσίας Άρτας, του τεχνικού ασφαλείας του υποσταθμού και του υπεύθυνου συντήρησης.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των δύο πρώτων καθώς ο υπεύθυνος συντήρησης βρίσκεται σε άδεια και δεν εντοπίστηκε.

Η ισχυρή έκρηξη στον μετασχηματιστή προκάλεσε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της Άρτας, ενώ ακολούθησαν δύο μικρές εστίες πυρκαγιάς εντός του χώρου του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης. Η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.

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