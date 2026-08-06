Σε βάρος του είχε σχηματισθεί δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση.

Τον δρόμο για τις φυλακές Πατρών πήρε ο 44χρονος συλληφθέντας για εμπρησμό από πρόθεση στην Κεφαλονιά την Κυριακή (02/08), μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Πάστρα αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το kefaloniapress, μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος μέχρι τη δίκη.

Την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες καταστροφές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στο νησί, ανέλαβε το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κεφαλονιάς.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία της προανάκρισης, ο 44χρονος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση.

Όπως ανακοίνωσε το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, ο συλληφθείς είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές για παρόμοιες υποθέσεις και είχε καταδικαστεί στο παρελθόν, εκτίοντας ποινή για συναφείς πράξεις.