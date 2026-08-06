Οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία και οι άνεμοι δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ακόμη και μία μικρή εστία φωτιάς μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε μεγάλο πύρινο μέτωπο.

Η Παρασκευή 7 Αυγούστου αναμένεται να είναι μια ιδιαιτέρως δύσκολη μέρα για τον κίνδυνο φωτιάς καθώς σύμφωναμε τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, 27 περιοχές μαζί με την Αττική βρίσκονται σε αυξημένη επιτήρηση, με τον συναγερμό να εκτείνεται από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη μέχρι τη βόρεια Ελλάδα και τον Έβρο.

Μετά τα αλλεπάλληλα πύρινα μέτωπα των τελευταίων ημερών και τις αναζωπυρώσεις, ο πυρομετεωρολογικός κίνδυνος παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος για πολλές περιοχές με τον κρατικό μηχανισμό και την Πυροσβεστική να κινητοποιούνται καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία που έχει μετατρέψει την ύπαιθρο σε «εύφλεκτη ύλη» και οι ισχυροί άνεμοι σε αρκετά σημεία της χώρας δημιουργούν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ, αυξάνοντας τον φόβο για νέα πύρινα μέτωπα. Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, 28 περιοχές βρίσκονται σε αυξημένη επιτήρηση, με τον συναγερμό να εκτείνεται από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη μέχρι τη βόρεια Ελλάδα και τον Έβρο.

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Οι περιοχές που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο

Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται Αττική και Κύθηρα, Εύβοια και Σκύρος, Βοιωτία, Φωκίδα και Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Μεσσηνία και Λακωνία, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία, Ροδόπη και Έβρος, Λευκάδα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη, Κρήτη, Κάρπαθος, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, Νησιά Ανατολικού Αιγαίου καθώς και περιοχές της Μαγνησίας, Αχαΐας και Αρκαδίας.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2085318886308614227}

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Σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, με επίγεια τμήματα, πεζοπόρα κλιμάκια και εναέρια μέσα να βρίσκονται σε ετοιμότητα για άμεση επέμβαση όπου χρειαστεί. Παράλληλα, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες έχουν ενεργοποιήσει τα διαθέσιμα μέσα τους, με υδροφόρες και μηχανήματα έργου να βρίσκονται στη διάθεση της Πολιτικής Προστασίας. Η ανησυχία είναι έντονη, καθώς οι τελευταίες ημέρες έχουν αποδείξει πόσο γρήγορα μπορεί μία μικρή εστία να μετατραπεί σε ανεξέλεγκτο πύρινο μέτωπο. Οι αναζωπυρώσεις που συνεχίζονται σε ορισμένες περιοχές δείχνουν ότι ο κίνδυνος δεν τελειώνει όταν σβήσουν οι πρώτες φλόγες. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι άνεμοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να δημιουργήσουν νέα προβλήματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkhw3rol0l8p?integrationId=40599y14juihe6ly}