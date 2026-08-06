«Ο κ. Μητσοτάκης ανακάλυψε ξανά τη βιομηχανία, αυτή τη φορά λίγους μήνες πριν από τις εκλογές» τόνισε η ΕΛΑΣ.

Βιομηχανία κοροϊδίας χαρακτηρίζει τις δηλώσεις Μητσοτάκη, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα σχολιάζοντας τις σημερινές του δηλώσεις κατά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας.

«Ο κ. Μητσοτάκης ανακάλυψε ξανά τη βιομηχανία, αυτή τη φορά λίγους μήνες πριν από τις εκλογές. Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, ανακοίνωσε ένα «νέο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων», μίλησε ξανά για απλούστευση των διαδικασιών, φθηνότερη ενέργεια, επενδύσεις και ευρωπαϊκούς πόρους και υποσχέθηκε - για ακόμη μία φορά - ένα νέο παραγωγικό μοντέλο] σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ και προσθέτει ωστόσο πως «το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση είχε παρουσιάσει ήδη από το 2022 την «πρώτη Εθνική Στρατηγική Βιομηχανίας», με 43 παρεμβάσεις και συγκεκριμένους στόχους: η συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ να φτάσει το 13% έως το 2027, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων το 15% και η απασχόληση το 12%. Έναν χρόνο πριν από την προθεσμία, ο Πρωθυπουργός δεν παρουσίασε κανέναν απολογισμό. Δεν είπε ποιοι στόχοι επιτεύχθηκαν, ποιοι απέτυχαν και γιατί. Απλώς παρουσίασε ως «νέα αρχή» όσα η κυβέρνησή του είχε ήδη δεσμευτεί να κάνει».

Η ίδια ανακοίνωση συμπληρώνει πως «ούτε οι θετικές εξελίξεις που πράγματι υπάρχουν μπορούν να κρύψουν την πραγματική εικόνα. Οι νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία είναι καλοδεχούμενες. Αλλά η χώρα εξακολουθεί να έχει παραγωγικότητα μόλις στο 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οι επενδύσεις των επιχειρήσεων σε έρευνα και ανάπτυξη παραμένουν στο 0,9% του ΑΕΠ, έναντι 1,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η προστιθέμενη αξία της μεταποίησης μέσης και υψηλής τεχνολογίας βρίσκεται στο 2%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ξεπερνά το 5%. Αυτά δεν τα λέει η αντιπολίτευση. Τα καταγράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της για την Ελλάδα».

Η ΕΛΑΣ ασκεί δριμεία κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη γράφοντας πως ο πρωθυπουργός «μίλησε ξανά για επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων. Η ίδια όμως έκθεση της Επιτροπής διαπιστώνει ότι κρίσιμες εφαρμοστικές πράξεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της μεταποίησης παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα και ότι η Ελλάδα κατατάσσεται πολύ χαμηλά ως προς τη λειτουργική αποτελεσματικότητα των σχετικών διαδικασιών. Το «ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία», το οποίο η κυβέρνηση τώρα υπόσχεται ότι θα ολοκληρώσει «άμεσα», εξακολουθεί να βρίσκεται σε αναμονή στο τέλος της δεύτερης κυβερνητικής της θητείας. Και καυχήθηκε για στήριξη στο ενεργειακό κόστος, τη στιγμή που η ελληνική βιομηχανία πληρώνει το ρεύμα 115 ευρώ τη μεγαβατώρα, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 83, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ».

Χαρακτήρισε «ακόμη πιο προκλητική» την «προσπάθεια να παρουσιαστούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια ως χρήματα που περιμένουν ήδη την Ελλάδα. Τα 451 δισ. ευρώ αφορούν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συνολικό ευρωπαϊκό πλαίσιο ανταγωνιστικότητας και έρευνας της περιόδου 2028 - 2034. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και το όποιο ελληνικό μερίδιο θα κριθεί από την ποιότητα των σχεδίων, την προετοιμασία των επιχειρήσεων και τη διοικητική ικανότητα της χώρα. Ακριβώς, δηλαδή, τα πεδία στα οποία η κυβέρνηση εμφανίζει σοβαρές αδυναμίες».

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Στο πλαίσιο της προεκλογικής περιόδου επέκρινε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «στην ίδια ομιλία, ο πρωθυπουργός αποκάλυψε τι πραγματικά συζητούσαν εκείνη την ώρα. Είπε ότι βγάζει «το πρωθυπουργικό καπέλο» για να φορέσει το κομματικό, και μίλησε για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ενόψει του 2027. Σε μια σύσκεψη υπουργών για τη βιομηχανία, ο πρωθυπουργός βρήκε χρόνο για προεκλογική διαφήμιση. Ζητά και τρίτη τετραετία για να πετύχει όσα δεν πέτυχε σε δύο. Συμφωνούμε όμως σε κάτι με τον κ. Μητσοτάκη: «Μπορούμε καλύτερα».

Η ΕΛΑΣ καταλήγει στην ανακοίνωσή της πως «υποστηρίζει σταθερά ότι η βιομηχανική πολιτική χρειάζεται διάρκεια, σοβαρότητα και εθνική συνεννόηση. Η συναίνεση όμως δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για επτά χρόνια κυβερνητικής αδράνειας. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται άλλη μια προεκλογική παρουσίαση. Χρειάζεται βιομηχανική πολιτική με σχέδιο δεκαετίας, σταθερούς κανόνες, προσιτή ενέργεια, σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και δημόσια στήριξη που αφήνει στη χώρα επενδύσεις, τεχνολογία και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Όλα τα υπόλοιπα είναι βιομηχανία… κοροϊδίας».