Στο επίκεντρο ο συντονισμός των δράσεων και των μεταρρυθμίσεων για την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας

Συνεδρίασε σήμερα η Κυβερνητική Επιτροπή για τη βιομηχανία, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού για την ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης που αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο συντονισμός των δράσεων και των μεταρρυθμίσεων για την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας, την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης παρουσίασε τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου στην βιομηχανία, το σχέδιο, τις προτεινόμενες δράσεις, τις αποφάσεις και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης για τα προσεχή χρόνια, καθώς επίσης και τις επόμενες θεσμικές και χρηματοδοτικές προτεραιότητες.

Κατά τη διάρκεια της εισήγησής του, o Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε πως «υλοποιούμε με συνέπεια ένα σαφές σχέδιο δράσεων για τη στήριξη της βιομηχανίας και της καινοτομίας, γιατί πεποίθησή μας είναι ότι αυτός είναι ο δρόμος για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, που είναι προϋποθέσεις για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής όλων των Ελλήνων, με διατηρήσιμο τρόπο».

Συνέχισε λέγοντας πως «έχουμε υλοποιήσει σημαντικά μέτρα στήριξης της βιομηχανίας, με ισχυρά χρηματοδοτικά εργαλεία, με απλούστευση των αδειοδοτήσεων, το νέο σύστημα Open Business, το νέο πλαίσιο για τη μεταποίηση στην Αττική, καθώς και τα Επιχειρηματικά Πάρκα, με την αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου η οποία ολοκληρώνεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος το αμέσως επόμενο διάστημα και με ένα αποτύπωμα που είναι σαφέστατο: περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα, συνεχώς αυξανόμενη βιομηχανική παραγωγή και εξαγωγές. 60.000 νέες θέσεις εργασίας και καλύτεροι μισθοί για τους εργαζόμενους της βιομηχανίας που μπορούν να αποτελούν πλέον ένα σχέδιο ζωής για τις νέες γενιές».

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Οι 7 προτεραιότητες της επόμενης ημέρες

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στην επόμενη ημέρα με επτά σαφείς προτεραιότητες:

- Πρώτον επιταχύνουμε 11 κρίσιμες μεταρρυθμίσεις: Ανάμεσά τους η νέα στρατηγική για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, η στρατηγική μας για τους βιομηχανικούς λιμένες, η πρόσβαση στα οδικά και ευρύτερα στα μεταφορικά δίκτυα, το νέο Ψηφιακό Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, μια κρίσιμη μεταρρύθμιση που έχουμε αποφασίσει, καθώς και σειρά περαιτέρω απλοποιήσεων στις διαδικασίες της βιομηχανικής και γενικότερα οικονομικής δραστηριότητας.

-Δεύτερον υποστηρίζουμε εμπράκτως παραγωγικές επενδύσεις 3,7 δισ. ευρώ σε νέες Μονάδες Τεχνολογία, εξαγωγές και θέσεις εργασίας μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και των στρατηγικών επενδύσεων.

-Τρίτον κινητοποιούμε 700 εκατ. ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενεργειακή αναβάθμιση της μεταποίησης ως το 2030.

-Τέταρτον ανοίγουμε από κοινού με το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Παιδείας την Εθνική Ατζέντα για τα τεχνικά επαγγέλματα, συνδέοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της παραγωγής.

-Πέμπτον συγκροτούμε την Εθνική Στρατηγική για τους Ημιαγωγούς.

-Έκτον διαμορφώνουμε σαφή και ισχυρή ελληνική θέση, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα ενόψει κρίσιμων αποφάσεων για τη βιομηχανία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανταγωνιστικότητα, αλλά και τους προϋπολογισμούς και τους ευρωπαϊκούς πόρους της επόμενης περιόδου.

-Έβδομον εισηγούμαστε την αναβάθμιση της λειτουργίας της κυβερνητικής επιτροπής για τη βιομηχανία με σταθερό και μόνιμο τρόπο, με ομάδες εργασίας των υπουργείων από κοινού με τους παραγωγικούς φορείς για όλα τα θέματα που χρειάζεται, ώστε να συμβάλλει καθοριστικά με ευθύνη και λογοδοσία στην υλοποίηση των αναγκαίων δράσεων και μεταρρυθμίσεων.