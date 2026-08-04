Σε σχέση με τον Ιούνιο οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,77%, ενώ σε κυλιόμενη βάση δωδεκαμήνου καταγράφεται αύξηση 1,37%.

Κύκλοι του υπουργείου Ανάπτυξης εκτιμούν ότι τα τελευταία στοιχεία του ΙΕΛΚΑ επιβεβαιώνουν πως η συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ κυβέρνησης και επιχειρήσεων για το πάγωμα των τιμών στα βασικά προϊόντα αρχίζει ήδη να αποδίδει.

Όπως σημειώνουν, ο αρνητικός πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο, στο -0,47%, αποτελεί τη χαμηλότερη καταγραφή από τον Δεκέμβριο του 2024 και δείχνει ότι οι τιμές όχι μόνο σταθεροποιούνται αλλά σε αρκετές περιπτώσεις υποχωρούν. Παράλληλα, σε σχέση με τον Ιούνιο οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,77%, ενώ σε κυλιόμενη βάση δωδεκαμήνου καταγράφεται αύξηση 1,37%.

Στο υπουργείο υπενθυμίζουν ότι η πρωτοβουλία για τη συγκράτηση και στη συνέχεια τη μείωση των τιμών ξεκίνησε στα τέλη Ιουνίου, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ακολούθησε νέα συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών και των μεγάλων αλυσίδων λιανεμπορίου. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα βασικά αγαθά θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου, με εθελοντική συμμετοχή της αγοράς.

Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ δείχνει ότι οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών καταγράφηκαν στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (-6,97%), στις τροφές για κατοικίδια (-5,21%), στις νωπές και κατεψυγμένες ζύμες (-4,27%), στα είδη πρωινού και ροφήματα (-1,98%) και στα τυροκομικά (-1,69%). Αντίθετα, αυξήσεις σημειώθηκαν κυρίως στα έτοιμα γεύματα (+3,75%), στα αναψυκτικά και τους χυμούς (+3,26%), στα αυγά, τα βούτυρα και τους ζωμούς (+2,99%), στους ξηρούς καρπούς (+2,79%) και στα αλλαντικά (+2,71%).

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, η αποκλιμάκωση των τιμών οφείλεται στην ομαλοποίηση της αγοράς και στη μείωση του κόστους παραγωγής σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν οι καλές καιρικές συνθήκες που οδήγησαν σε χαμηλότερες τιμές στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και η εξομάλυνση της αγοράς στο νωπό κρέας.

Το ΙΕΛΚΑ αποδίδει επίσης τη γενικότερη συγκράτηση των τιμών στα μεγάλα σούπερ μάρκετ στις οικονομίες κλίμακας, στην ταχύτερη ανανέωση των αποθεμάτων και στη μεγαλύτερη συμμετοχή των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Η έρευνα βασίζεται στο σύνολο των πραγματικών πωλήσεων των μεγάλων αλυσίδων και όχι σε δειγματοληπτική καταγραφή, αποτυπώνοντας την πορεία των τιμών στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων.