Από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου προέκυψε συμφωνία για ένα δίμηνο «πάγωμα» των τιμών στα σούπερ μάρκετ, χωρίς ωστόσο να υπάρξει καμία θεσμική δέσμευση.

Με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους να λήγει οριστικά από την 1η Ιουλίου, η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ένα νέο σχέδιο αντιμετώπισης της ακρίβειας, την ώρα που τα νοικοκυριά συνεχίζουν να δοκιμάζονται από τις υψηλές τιμές στα βασικά αγαθά και το κόστος ζωής παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου προέκυψε συμφωνία για ένα δίμηνο «πάγωμα» των τιμών στα σούπερ μάρκετ, χωρίς ωστόσο να υπάρξει καμία θεσμική δέσμευση ή συγκεκριμένος μηχανισμός που να διασφαλίζει ότι δεν θα σημειωθούν νέες ανατιμήσεις μετά τη λήξη του μέτρου.

Η κυβέρνηση κάνει λόγο για διατήρηση των μειώσεων που έχουν καταγραφεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίες σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης ανέρχονται κατά μέσο όρο στο 6%. Ωστόσο, αποφεύγει να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία για το ποια προϊόντα αφορούν οι μειώσεις αυτές και ποιο θα είναι το πραγματικό όφελος για το μέσο νοικοκυριό.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε το πλαφόν «αγρίως παρεμβατικό» και υποστήριξε ότι το μέτρο πέτυχε τον σκοπό του. Την ίδια στιγμή, όμως, η κυβέρνηση επιλέγει να το καταργήσει χωρίς να έχει παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επόμενη ημέρα, μεταθέτοντας τις όποιες προσδοκίες για ουσιαστικές μειώσεις τιμών στις αρχές του Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, μετά το καλοκαίρι κυβέρνηση, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ θα καθίσουν εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να διαμορφώσουν ένα πακέτο μειώσεων σε βασικά προϊόντα. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη ούτε συγκεκριμένος στόχος, ούτε χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, ούτε σαφής εικόνα για το εύρος των παρεμβάσεων.

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Η κυβερνητική επιχειρηματολογία στηρίζεται και στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά την ύφεση της έντασης στη Μέση Ανατολή, εκτιμώντας ότι οι μειωμένες πληθωριστικές πιέσεις θα περάσουν σταδιακά στις τιμές των προϊόντων. Παρά ταύτα, οι καταναλωτές καλούνται για ακόμη μία φορά να περιμένουν, καθώς οι εξαγγελίες για «δραστικές μειώσεις» παραπέμπονται για μετά το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών.

Σε κάθε περίπτωση, η λήξη του πλαφόν αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για το αν η αγορά θα συγκρατήσει τις τιμές χωρίς κρατική παρέμβαση και κατά πόσο οι νέες δεσμεύσεις της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων θα μεταφραστούν σε πραγματική ανακούφιση για τα ελληνικά νοικοκυριά ή θα αποτελέσουν ακόμη μία υπόσχεση με ορίζοντα το φθινόπωρο.