Η Αίτνα έχει προκαλέσει τα σοβαρότερα προβλήματα στο αεροδρόμιο εδώ και 20 χρόνια.

Αναβάλονται όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία μέχρι άυριο, εξαιτίας της τέφρας από το ηφαίστειο της Αίτνας.

Όλες οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο της Κατάνιας, το πέμπτο πιο πολυσύχναστο στην Ιταλία, θα ανασταλούν έως τις 2 το μεσημέρι τοπική ώρα όπως ενημέρωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του αερολιμένα SAC σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Συστήνεται στους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους με τις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Τα σοβαρότερα προβλήματα εδώ και 20 χρόνια

Τα προβλήματα που καταγράφονται είναι τα σοβαρότερα που πλήττουν το αεροδρόμιο της Κατάνιας τα τελευταία 20 χρόνια, σύμφωνα με πηγές της SAC, που μίλησαν στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA. Το διάστημα μεταξύ 6ης και 12ης Αυγούστου, πάνω από το 30% των 1.974 προγραμματισμένων πτήσεων στην Κατάνια ακυρώθηκε, με περίπου 630 πτήσεις να εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια.

Χιλιάδες ταξιδιώτες έχουν αποκλειστεί εξαιτίας του παρατεταμένου κλεισίματος. Ορισμένοι εξ αυτών βρίσκονται ημέρες μέσα στους τερματικούς σταθμούς και κοιμούνται όπου μπορέσουν.

Το αναγκαστικό κλείσιμο αναζωπύρωσε μια μακροχρόνια συζήτηση στη Σικελία σχετικά με το κατά πόσο το κύριο αεροδρόμιο της ανατολικής πλευράς του νησιού είναι υπερβολικά ευάλωτο στις συχνές εκρήξεις της Αίτνας.

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«Είναι δύσκολο να αρνηθεί κανείς ότι τα γεγονότα των τελευταίων ημερών οδηγούν σε ένα συμπέρασμα: δεν είναι το ηφαίστειο που βρίσκεται σε λάθος σημείο, αλλά το αεροδρόμιο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και πρώην κυβερνήτης της Σικελίας, Νέλο Μουσουμέτσι.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ