Οι εικόνες από το αεροδρόμιο απεικονίζουν τη σφοδρότητα του σεισμού των 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κολομβία.

Σοκάρουν οι εικόνες από το Διεθνές Αεροδρόμιο Matecaña της πόλης Περέιρα μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα στην Κολομβία.

Οι εικόνες από το αεροδρόμιο απεικονίζουν τη σφοδρότητα του σεισμού ενώ μέσα από τα συντρίμμια οι άνθρωποι προσπαθούν να βγουν από το κτίριο.

{https://x.com/UltimaHoraCR/status/2086811175489077423}

Στην πόλη Περέιρα, 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έχουν εγκλωβιστεί σε κτίρια που κατέρρευσαν, δήλωσε ο δήμαρχος Μαουρίτσιο Σαλαζάρ στο Caracol Radio. Στη Μανισάλες, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, όπως ανέφερε o δήμαρχος Χόρχε Εντουάρντο Ρόχας σε συνέντευξή του στο Blu Radio.

{https://x.com/AlertaNews24/status/2086809691464593811}

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Ο σημερινός σεισμός είναι ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στην Κολομβία την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία της χώρας.

Σε ανάρτηση στο X, η υπηρεσία ανέφερε ότι ο σεισμός έχει «γίνει ευρέως αισθητός σε διάφορες περιοχές της χώρας και σε γειτονικές χώρες όπως η Βενεζουέλα, ο Ισημερινός και ο Παναμάς». Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί δύο μετασεισμοί, μεγέθους 2,8 και 4,8 Ρίχτερ, ανέφερε. Η υπηρεσία δήλωσε ότι θα παράσχει «επίσημες και έγκαιρες πληροφορίες μόλις γίνουν διαθέσιμα νέα δεδομένα».

{https://x.com/05t1n40/status/2086813428987969581}

Ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:34 π.μ. ώρα Κολομβίας περίπου 5 χλμ ανατολικά του Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ. Η Nubia Carolina Córdoba-Curi, κυβερνήτης της περιοχής Chocó, ανέφερε στα social media ότι υπήρξαν τραυματισμοί και σοβαρές ζημιές σε κτίρια στην πρωτεύουσα της περιοχής όπου ζουν περίπου 140.000 άνθρωποι.

{https://x.com/ELTIEMPO/status/2086801568511234280}

Λόγω του σεισμού έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους έξι αεροδρόμια στη χώρα.

Live εικόνα από τη Μπογκοτά

{https://www.youtube.com/watch?v=3v7czoZmAsg}

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή μέχρι την Μπογκοτά, 240 χλμ μακριά, ακόμη και σε ορισμένα μέρη της γειτονικής Βενεζουέλας, αλλά δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς εκεί.

{https://x.com/sebastiansivag/status/2086804047432982941}

Στην πρωτεύουσα της χώρας, ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός, σήμαναν συναγερμοί και πολλά κτίρια εκκενώθηκαν προληπτικά. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές, μόνο για κάποιες ρωγμές σε κτίρια», δήλωσε ο δήμαρχος της Μπογκοτά, Carlos Galan, στο X.

{https://x.com/CarlosFGalan/status/2086808480116068858}

Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters δήλωσε ο σεισμός που σημειώθηκε σήμερα πρωινή τοπική ώρα συγκλόνισε την πρωτεύουσα Μπογκοτά. Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

{https://x.com/ColombiaOscura/status/2086800655562232127}

Βίντεο από τα social media δείχνουν τον κόσμο να βγαίνει ανήσυχος στους δρόμους ενώ έχουν ήδη καταγραφεί ζημιές σε κτίρια. Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί επίσημα ακριβής αριθμός.

{https://www.youtube.com/watch?v=TWTLsnYypBo}

{https://x.com/ABDELAESPRIELLA/status/2086823846384906312}

{https://x.com/JorgeERojasG/status/2086822102515032214}

Οι κάτοικοι της πόλης Μανιζέλες έχουν κληθεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Τα μαθήματα σε σχολεία και πανεπιστήμια έχουν επίσης ανασταλεί μέχρι νεωτέρας, δήλωσε το γραφείο του δημάρχου της πόλης στο X.

«Ένα προσωρινό καταφύγιο έχει δημιουργηθεί στο Greater Coliseum για άτομα που χρειάζονται ένα ασφαλές μέρος. Όσοι το χρειάζονται μπορούν να πάνε σε αυτόν τον χώρο», ανέφερε σε ξεχωριστή ανάρτηση.