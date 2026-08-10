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Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Κολομβία.

Ισχυρός σεισμός της τάξης των 7,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κολομβία σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Νωρίτερα το EMSC είχε δώσει μέτρηση του σεισμού σε 6,8 Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 115 χλμ., σύμφωνα με την πηγή.

Η γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας υπολόγισε τον σεισμό στα 6,7 Ρίχτερ τονίζοντας ότι το επίκεντρο ήταν στην επαρχία Τσόκο, στις ακτές του Ειρηνικού.

Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters δήλωσε ο σεισμός που σημειώθηκε σήμερα πρωινή τοπική ώρα συγκλόνισε την πρωτεύουσα Μπογκοτά. Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Βίντεο από τα social media δείχνουν τον κόσμο να βγαίνει ανήσυχος στους δρόμους ενώ έχουν ήδη καταγραφεί ζημιές σε κτίρια. Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί επίσημα ακριβής αριθμός.

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Βίντεο από τον ισχυρό σεισμό

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