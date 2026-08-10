Για περιορισμένες επιπτώσεις από τον ισχυρό σεισμό στην Κολομβία κάνουν λόγο οι Έλληνες σεισμολόγοι.

«Είναι ένας σεισμός της τάξεως των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Βέβαια υποβαθμίστηκε στους 7,2 στη συνέχεια σε ένα βάθος στα 110 χιλιόμετρα. Αυτό είναι και καθοριστικό. Είναι καθοριστικό για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο σεισμός αυτός στην επιφάνεια» τόνισε ο καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών ΕΚΠΑ και πρόεδρος ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, για τον σεισμό στην Κολομβία.

Μιλώντας στην ΕΡΤ πρόσθεσε πως «Προηγήθηκεο μεγάλος σεισμός στη Βενεζουέλα, πριν από έναν μήνα. Οι σεισμοί της Βενεζουέλας ήταν 7,2 και 7,5 Ρίχτερ με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και είχαμε τονίσει τότε ότι η ευρύτερη περιοχή θα αντιμετωπίσει σεισμούς. Λόγω του μεγέθους των δύο πρώτων σεισμών, Βεβαίως (οι σημερινοί σεισμοί) είναι κάπως μακριά. Θεωρώ πως έχουν κάποια σχέση, όχι απόλυτη» τόνισε ο Ευθύμιος Λέκκας.

Συμπλήρωσε ακόμα πως «Είναι εξαιρετικά σεισμογενής περιοχή, δεν ανήκει στην ίδια ρηξιγενή ζώνη που έγινε ο σεισμός στο Καράκας πριν έναν μήνα. Ανήκει στη ζώνη υποβύθισης της νότιας Αμερικής και του Ειρηνικού Ωκεανού. Είναι μια άλλη τεκτονική ζώνη. για αυτό και το βάθος είναι αρκετά μεγάλο, στις προηγούμενες περιπτώσεις είχαμε έναν βάθος της ΄τάξης των 10 χλμ, ενώ τώρα 110 χλμ. Αυτό το βάθος, κάνει τους σεισμούς αισθητούς σε πιο ευρύτερη περιοχή μέχρι και την Μπογκοτά. Είναι όμως το επίκεντρο στην παραλιακή ζώνη προς τον Ειρηνικό Ωκεανό».

Ο κ. Λέκκας σημείωσε πως είναι πολύ ισχυρός ο σεισμός αλλά επειδή το βάθος είναι αρκετά μεγάλο, δεν προκαλεί ζημιές τόσο μεγάλες όσο στη Βενεζουέλα. Βεβαίως οι κάτοικοι και λόγω του προηγούμενου σεισμού στη Βενεζουέλα που έγινε αισθητός, πάλι στην Κολομβία και τη Μπογκοτά είναι τρομοκρατημένοι, έχουν το προηγούμενου του σεισμού της Βενεζουέλας αλλά θεωρώ ότι οι επιπτώσεις δεν θα είναι τόσο πολύ μεγάλες. Θα έχουμε καταρρεύσεις, θα έχουμε κατολισθήσεις, αλλά κύματα τσουνάμι δε θα έχουμε γιατί το βάθος είναι μεγάλο. Θα έχουμε και κάποιες επιπτώσεις γιατί ο αστικός ιστός δεν είναι και ο καλύτερος δυνατός. Ως χώρες της λατινικής Αμερικής έχουν κτίρια που είναι ιδιαίτερα τρωτά στους σεισμούς» σημείωσε ο κ. Λέκκας ενώ ήταν καθησυχαστικός πως «δεν νομίζω ότι θα δούμε αυτά που είδαμε στη Βενεζουέλα».

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Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

Ανάλογη εκτίμηση έκανε με ανάρτησή του και ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, όπου έκανε λόγο για «σχετικά περιορισμένες επιπτώσεις».

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