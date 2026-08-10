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Και στις δύο περιπτώσεις, οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε περιοχές με χαμηλή βλάστηση, ενώ δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές.

Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σήμερα το απόγευμα στην Καβάλα, ανάμεσα στην Ελευθερούπολη και το Κοκκινόχωμα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν στις 16:45, με την κινητοποίηση να είναι άμεση.

Οι δυνάμεις στο μέτωπο έχουν ενισχυθεί, καθώς επιχειρούν 50 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρου της 7ης και 21η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Παγγαίου.

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η κατάσταση είναι εμφανώς καλύτερη, με τις δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο μέχρι την πλήρη κατάσβεση της.

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Ήχησε το 112

Μήνυμα προς τους πολίτες κοντά στο Κοκκινόχωμα έστειλε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 στις 17:47, καλώντας τους να είναι σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κοκκινόχωμα της Περιφερειακής Ενότητας #Καβάλας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Χωρίς ενεργό μέτωπο οι φωτιές στην Ηλεία

Οριοθετημένες και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι φωτιές που εκδηλώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (10/08) στα Κοττέικα και στη Γαστούνη Ηλείας.

Στα δύο μέτωπα έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Για τα Κοττέικα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Αντίστοιχα, στη Γαστούνη επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 3 αεροσκάφη.

Και τα δύο μέτωπα ήταν σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές ή υποδομές