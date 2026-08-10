Ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος πέθανε σε ηλικία 74 ετών.

Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, που πέθανε την Κυριακή.

Η οικογένεια του ηθοποιού ενημέρωσε ότι η πολιτική κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 12:00, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Όσοι το επιθυμούν, αντί στεφάνων μπορούν να ενισχύσουν Το Σπίτι του Ηθοποιού.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Ο αποχαιρετισμός στον αγαπημένο μας Νίκο Καλογερόπουλο, θα γίνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 12:00, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, με πολιτική κηδεία όπως επιθυμούσε ο ίδιος. Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας είναι όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν Το Σπίτι του Ηθοποιού. ALPHA BANK-IBAN: GR45 0140 2280 2280 0200 2002 719 - Δικαιούχος: ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ».

Ο Νίκος Καλογερόπουλος πέθανε σε ηλικία 74 ετών. Υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα της καλλιτεχνικής ζωής, καθώς εκτός από ηθοποιός ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία, το σενάριο, την ποίηση και το τραγούδι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Γεννημένος και μεγαλωμένος στα Φιλιατρά Μεσσηνίας, την 1η Αυγούστου 1952, ο Καλογερόπουλος ακολούθησε από νωρίς τον δρόμο της υποκριτικής. Σπούδασε στις δραματικές σχολές Κωστή Μιχαηλίδη, Βεάκη και Αθηνών, ενώ η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση έγινε στον «Χριστό ξανασταυρώνεται» του Νίκου Καζαντζάκη. Ακολούθησαν συμμετοχές σε σειρά τηλεοπτικών παραγωγών, πριν από την καθιέρωσή του στη μεγάλη οθόνη.

Οι σπουδαίοι ρόλοι

Η μεγάλη κινηματογραφική του διαδρομή ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980, με την εμφάνισή του στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα» το 1981. Η ερμηνεία του απέσπασε διάκριση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και αποτέλεσε την αφετηρία για μια σειρά σημαντικών κινηματογραφικών παρουσιών.

Την επόμενη χρονιά συμμετείχε στην ταινία «Άρπα Colla», ενώ το 1983 ήρθε ένας ακόμη σημαντικός σταθμός με το «Ρεμπέτικο» του Κώστα Φέρρη. Η ταινία, που απέσπασε σημαντικές διακρίσεις, έδωσε στον Καλογερόπουλο την ευκαιρία να ξεχωρίσει για ακόμη μία φορά με την ερμηνεία του.

Έναν χρόνο αργότερα, το 1984, συμμετείχε στη «Λούφα και Παραλλαγή», μια από τις ταινίες που σημάδεψαν το ελληνικό σινεμά της εποχής. Για την ερμηνεία του είχε τιμηθεί με το Α΄ Βραβείο Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Η παρουσία του δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στις ταινίες εκείνης της περιόδου. Ο Καλογερόπουλος συνέχισε να συμμετέχει σε κινηματογραφικές και θεατρικές παραγωγές, διατηρώντας ένα προσωπικό ύφος που τον έκανε να ξεχωρίζει.

Η δική του ματιά πίσω από την κάμερα

Παράλληλα με την υποκριτική, ο Νίκος Καλογερόπουλος ασχολήθηκε ενεργά με τη συγγραφή και τη σκηνοθεσία, επιδιώκοντας να εκφράσει μέσα από τα έργα του μια περισσότερο προσωπική ματιά πάνω στους ανθρώπους και την κοινωνία.

Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές δημιουργικές του δουλειές ήταν και οι «Ιππείς της Πύλου», ταινία του 2011, στην οποία είχε πολλαπλό ρόλο. Η συγκεκριμένη δημιουργία αποτύπωνε και την ιδιαίτερη σχέση του καλλιτέχνη με τη Μεσσηνία και τον τόπο καταγωγής του.

Η καλλιτεχνική του δραστηριότητα υπήρξε ευρύτερη από την υποκριτική. Η ποίηση και το τραγούδι αποτέλεσαν επίσης κομμάτια της δημιουργικής του ταυτότητας, ενώ στο θέατρο είχε παρουσιάσει και δικά του έργα. Το πρώτο θεατρικό του έργο, ο «Μπαμπούλας», παρουσιάστηκε το 1976 στο θέατρο ΚΑΒΑ.

Μια χαρακτηριστική παρουσία του ελληνικού σινεμά

Ο Νίκος Καλογερόπουλος ανήκε σε εκείνη τη γενιά ηθοποιών που συνέδεσαν την παρουσία τους με μια περίοδο κατά την οποία ο ελληνικός κινηματογράφος αναζητούσε νέες θεματολογίες, νέες μορφές έκφρασης και διαφορετικούς χαρακτήρες.

Οι ερμηνείες του σε ταινίες όπως το «Μάθε παιδί μου γράμματα», το «Ρεμπέτικο» και η «Λούφα και Παραλλαγή» αποτέλεσαν σημαντικούς σταθμούς μιας πορείας που χαρακτηρίστηκε από έντονη προσωπικότητα και ξεχωριστή σκηνική παρουσία.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος έφυγε από τη ζωή στα 74 του, έχοντας αφήσει πίσω του μια διαδρομή που ξεπέρασε τα όρια της υποκριτικής και τον κατέστησε μια από τις ιδιαίτερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού.

Συλλυπητήρια δήλωση του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

«Ο Τομέας-Δίκτυο Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και η Υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Πολιτισμού – Βουλευτής Λακωνίας κα Νάγια Γρηγοράκου αποχαιρετούν τον ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο.

Ηθοποιός με σπουδαία διαδρομή στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο ξεχώρισε για τον ιδιαίτερο τρόπο ερμηνείας του.

Ανήσυχο και ασυμβίβαστο πνεύμα ασχολήθηκε παράλληλα με τη σκηνοθεσία, τη συγγραφή , την ποίηση και το τραγούδι.

«Η τέχνη , χωρίς πολιτική, δεν έχει νόημα.»

Αυτή η φράση χαρακτήρισε όλη την πορεία του Νίκου Καλογερόπουλου και τον έκανε να ξεχωρίσει για το ήθος του.

Επιλεκτικός και πολυτάλαντος αφήνει πίσω του σημαντικό έργο.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

Το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αποχαιρετά με θλίψη τον Νίκο Καλογερόπουλο, έναν σπουδαίο ηθοποιό και πολυσχιδή δημιουργό, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Υπηρέτησε την τέχνη με έναν απολύτως προσωπικό τρόπο, μακριά από συμβάσεις και στερεότυπα.

Από το «Μάθε παιδί μου γράμματα» και το «Ρεμπέτικο» μέχρι τη «Λούφα και Παραλλαγή», το «Στο Κάμπινγκ» και τις μεταγενέστερες θεατρικές και κινηματογραφικές του δημιουργίες, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ελληνικό πολιτισμό. Οι ερμηνείες του χαρακτηρίστηκαν από αυθεντικότητα, λαϊκότητα, ευαισθησία αλλά και μια σπάνια δύναμη.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος δεν υπήρξε ποτέ ένας καλλιτέχνης αποκομμένος από την κοινωνία και την εποχή του. Με τον δικό του αιχμηρό και συχνά ανατρεπτικό λόγο σχολίαζε την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα, ασκώντας κριτική σε πρόσωπα και κατεστημένες αντιλήψεις.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος υπηρέτησε την μεγάλη υπόθεση της Αριστεράς το 2004 ως υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Β´Αθήνας.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος ανήκει πλέον στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους φίλους και στους συνεργάτες του