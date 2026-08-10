Θα μείνει στη μνήμη μας για τον ασυμβίβαστο χαρακτήρα του, τη συνέπεια και τη δύναμη του να μείνει πιστός στις αξίες και την αγάπη του για τη δουλειά του, αναφέρει το συλλυπητήριο μήνυμα του Τομέα Πολιτισμού της ΕΛ.Α.Σ. για την απώλεια του Νίκου Καλογερόπουλου.

Αναλυτικά:

«Η ΕΛΑΣ με θλίψη αποχαιρετά τον ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο. Ο Νίκος Καλογερόπουλος δεν υπήρξε μόνο ένας σπουδαίος ηθοποιός ο οποίος με τις ερμηνείες, τις συνεργασίες και το ταλέντο του, σφράγισε την ακμή του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Θα μείνει στη μνήμη μας για τον ασυμβίβαστο χαρακτήρα του, τη συνέπεια και τη δύναμη του να μείνει πιστός στις αξίες και την αγάπη του για τη δουλειά του. Σύμβολο ακεραιότητας ενός ανθρώπου που αρνήθηκε να εξαργυρώσει τη δημοφιλία και την τέχνη του, κάνοντας εκπτώσεις στην καλλιτεχνική του πορεία. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του».