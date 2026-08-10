Το να δράσετε πανικόβλητοι είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορείτε να κάνετε.

Το να εντοπίσετε μια ενήλικη αράχνη καφέ ερημίτη μέσα στο σπίτι είναι από μόνο του αρκετά ανησυχητικό. Αν όμως βρείτε και σάκο με αυγά, η ανησυχία μπορεί να χτυπήσει «κόκκινο». Κάθε σάκος μπορεί να περιέχει δεκάδες μικρές αράχνες, σε ορισμένες περιπτώσεις περισσότερες από 50.

Ένας και μόνο σάκος κρυμμένος πίσω από γυψοσανίδες, μέσα σε κουτιά ή σε κάποιο άλλο δυσπρόσιτο σημείο σημαίνει ότι χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση. Ωστόσο, το να δράσετε πανικόβλητοι είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορείτε να κάνετε.

Για να απομακρύνετε με ασφάλεια τον σάκο, χρειάζεται να πάρετε ορισμένες προφυλάξεις, να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα αντί να προσπαθήσετε να τον λιώσετε και να απομακρύνετε αμέσως το περιεχόμενο από το σπίτι.

Εξίσου σημαντικά είναι ο σωστός εντοπισμός και η κατάλληλη χρονική στιγμή. Σε αντίθεση με τους τακτικούς, συμμετρικούς ιστούς που φτιάχνουν πολλές κοινές οικιακές αράχνες, ο σάκος αυγών του καφέ ερημίτη έχει συνήθως ακανόνιστη μορφή και αποτελείται από μια χαλαρή, υπόλευκη μεταξένια ύλη.

Το να αρχίσετε να τον αγγίζετε ή να ψάχνετε γύρω του είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνετε, καθώς η ενόχληση του ιστού μπορεί να προκαλέσει αμυντική συμπεριφορά στις αράχνες.

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Αν βρείτε σάκο, πιθανότατα υπάρχουν και άλλες αράχνες

Η συγκεκριμένη αράχνη δικαιολογεί το όνομά της, καθώς προτιμά να κρύβεται. Αν βρείτε έναν σάκο αυγών, είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλες αράχνες σε κοντινή απόσταση.

Συνήθως επιλέγουν σκοτεινά και απομονωμένα σημεία, όπως ακατάστατες σοφίτες, υγρά και δυσπρόσιτα σημεία κάτω από το σπίτι, καθώς και κουτιά από χαρτόνι που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση.

Μπορείτε να αντιμετωπίσετε άμεσα τον σάκο, όμως οι αυτοσχέδιες λύσεις για την καταπολέμηση του καφέ ερημίτη συχνά δεν είναι αρκετές, επειδή οι αράχνες μπορούν να κρύβονται σε σημεία που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν.

Για τον λόγο αυτό, όταν υπάρχουν ενδείξεις μεγαλύτερης προσβολής, η παρέμβαση επαγγελματία μπορεί να είναι απαραίτητη ώστε να αντιμετωπιστεί συνολικά το πρόβλημα και να μειωθεί ο κίνδυνος επανεμφάνισης.

Πώς να απομακρύνετε με ασφάλεια τον σάκο αυγών

Πριν πλησιάσετε τον σάκο, απομακρύνετε παιδιά, κατοικίδια και άλλα μέλη της οικογένειας από το συγκεκριμένο σημείο.

Οι καφέ ερημίτες δεν θεωρούνται επιθετικές αράχνες, όμως ένας σάκος αυγών σημαίνει ότι πρόκειται για ενεργό σημείο αναπαραγωγής. Μια απρόσεκτη κίνηση ή η επαφή ενός κατοικίδιου μπορεί να προκαλέσει αμυντική αντίδραση.

Στη συνέχεια, φορέστε προστατευτικό εξοπλισμό. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε χοντρά γάντια εργασίας, μπλούζα ή πουκάμισο με μακριά μανίκια, μακρύ παντελόνι και κλειστά παπούτσια.

Αν και οι κυνόδοντες του καφέ ερημίτη είναι σχετικά αδύναμοι, τα χοντρά ρούχα λειτουργούν ως ένα επιπλέον προστατευτικό φράγμα απέναντι σε πιθανή επαφή με το δέρμα. Το δάγκωμα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στους ιστούς και επώδυνες δερματικές αλλοιώσεις.

Μην προσπαθήσετε να τον λιώσετε

Το να χρησιμοποιήσετε ένα παπούτσι, ένα περιοδικό ή κάποιο άλλο αντικείμενο για να συνθλίψετε τον σάκο είναι από τις χειρότερες επιλογές.

Αν ο σάκος σπάσει, μπορεί να απελευθερωθούν δεκάδες μικροσκοπικές αράχνες, οι οποίες θα μπορούσαν να διασκορπιστούν σε ρωγμές και δυσπρόσιτα σημεία του σπιτιού.

Αντίθετα, προτιμήστε μια ηλεκτρική σκούπα με μακρύ σωλήνα, ώστε να απομακρύνετε τον σάκο και τον ιστό από ασφαλή απόσταση.

Μόλις ο σάκος απορροφηθεί από τη σκούπα, είναι σημαντικό να απομακρύνετε αμέσως το περιεχόμενο εκτός σπιτιού.

Αν η σκούπα χρησιμοποιεί σακούλα, αφαιρέστε την σε εξωτερικό χώρο, κλείστε την καλά μέσα σε μια ανθεκτική σακούλα απορριμμάτων και τοποθετήστε την σε εξωτερικό κάδο.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε σκούπα χωρίς σακούλα, αδειάστε το δοχείο σε εξωτερικό χώρο μέσα σε καλά κλεισμένη πλαστική σακούλα. Στη συνέχεια, καθαρίστε σχολαστικά το δοχείο με ζεστό νερό και σαπούνι πριν επαναφέρετε τη σκούπα στο εσωτερικό του σπιτιού.

πηγή: housedigest