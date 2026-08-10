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Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026.

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», με την επιδότηση να κυμαίνεται από 200 έως και 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων.

Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, με στόχο να διασφαλιστούν η διαφάνεια και οι ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet,

με φυσική παρουσία, σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, το νέο πρόγραμμα προβλέπει διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, ώστε να μπορούν να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά, μεταξύ των οποίων και οικογένειες της μεσαίας τάξης.

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Ενδεικτικά, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά το εισοδηματικό όριο αυξάνεται στα 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Η διαδικασία υποβολής ξεκίνησε σταδιακά από τις 5 Αυγούστου ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

Από σήμερα Δευτέρα 10 έως 21 Αυγούστου, οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59.