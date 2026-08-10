Η συζήτηση για το αν το χαρτί πρέπει να κρέμεται προς τα μπροστά ή προς τα πίσω έχει και ιστορική διάσταση.

Ο σωστός τρόπος τοποθέτησης του χαρτιού υγείας έχει γίνει για ακόμη μία φορά θέμα συζήτησης στα σπίτια και στα social media. Αν και πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται απλώς για θέμα συνήθειας, ειδικοί στην οικιακή υγιεινή υποστηρίζουν ότι υπάρχει ένας τρόπος τοποθέτησης που είναι προτιμότερος.

Η συζήτηση για το αν το χαρτί πρέπει να κρέμεται προς τα μπροστά ή προς τα πίσω έχει μάλιστα και ιστορική διάσταση, η οποία φαίνεται να δίνει το προβάδισμα στη μία από τις δύο επιλογές.

Πέρα από τις προσωπικές προτιμήσεις, η κατεύθυνση του ρολού μπορεί να επηρεάσει την ευκολία χρήσης, την καθαριότητα του μπάνιου και την επαφή των χεριών με επιφάνειες που ενδέχεται να είναι μολυσμένες. Για τον λόγο αυτό, όλο και περισσότεροι ειδικοί προτείνουν έναν συγκεκριμένο τρόπο τοποθέτησης.

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να τοποθετείται το χαρτί υγείας;

Η πιο διαδεδομένη σύσταση είναι το χαρτί υγείας να τοποθετείται με την άκρη του ρολού προς τα μπροστά, έτσι ώστε το χαρτί να πέφτει από την εξωτερική και ορατή πλευρά.

Αυτή είναι μάλιστα η θέση που εμφανίζεται στο αρχικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το διάτρητο χαρτί υγείας, το οποίο κατοχυρώθηκε από τον Seth Wheeler το 1891. Στο σχέδιο της πατέντας, η άκρη του χαρτιού βρίσκεται προς την μπροστινή πλευρά.

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Φυσικά, μια πατέντα δεν αποτελεί κανόνα για το πώς πρέπει να λειτουργεί ένα νοικοκυριό. Δείχνει όμως τον τρόπο με τον οποίο ο εφευρέτης είχε σχεδιάσει αρχικά να χρησιμοποιείται το προϊόν.

Γιατί προτείνεται η τοποθέτηση προς τα μπροστά;

Οι ειδικοί αναφέρουν αρκετά πρακτικά πλεονεκτήματα:

Η άκρη του χαρτιού εντοπίζεται πιο εύκολα.

Το χαρτί κόβεται πιο εύκολα με το ένα χέρι.

Περιορίζεται η επαφή των δακτύλων με τον τοίχο ή τη βάση του ρολού.

Το ρολό δείχνει πιο τακτοποιημένο και καθαρό.

Η αντικατάστασή του γίνεται ευκολότερα.

Σε μπάνια που χρησιμοποιούνται από πολλά άτομα, αυτές οι μικρές διαφορές μπορούν να κάνουν την καθημερινή χρήση πιο εύκολη και να συμβάλλουν σε καλύτερες συνθήκες υγιεινής.

Τι συμβαίνει όταν το χαρτί μπαίνει προς τα πίσω;

Όταν η άκρη του χαρτιού βρίσκεται προς την πλευρά του τοίχου, αρκετοί χρειάζεται να αγγίξουν περισσότερο το ρολό για να εντοπίσουν την άκρη. Αυτό αυξάνει την επαφή με μια επιφάνεια στην οποία μπορεί να συσσωρεύονται υγρασία, σκόνη ή μικροοργανισμοί.

Υπάρχει, ωστόσο, μια συνηθισμένη εξαίρεση. Σε σπίτια με μικρά παιδιά ή κατοικίδια, ορισμένοι προτιμούν να τοποθετούν το χαρτί προς τα πίσω, ώστε να δυσκολεύουν τα παιδιά ή τα ζώα να το ξετυλίγουν παίζοντας.

Επηρεάζει η θέση του χαρτιού την υγιεινή του μπάνιου;

Η κατεύθυνση του ρολού δεν καθορίζει από μόνη της το πόσο καθαρό είναι ένα μπάνιο. Μπορεί όμως να επηρεάσει τον βαθμό επαφής των χεριών με το ρολό.

Όσο λιγότερο χρειάζεται να το αγγίζουμε, τόσο μειώνονται και οι πιθανότητες μεταφοράς βρωμιάς ή βακτηρίων.

Έτσι, η σύσταση για τοποθέτηση του χαρτιού προς τα μπροστά αφορά περισσότερο μια καλύτερη καθημερινή πρακτική υγιεινής και λιγότερο έναν αυστηρό κανόνα.

Τελικά, ποια θέση είναι καλύτερη;

Για τα περισσότερα νοικοκυριά, η πιο πρακτική επιλογή είναι να τοποθετείται το χαρτί υγείας με την άκρη προς τα μπροστά.

Η συγκεκριμένη θέση διευκολύνει την καθημερινή χρήση, κάνει το μπάνιο να δείχνει πιο τακτοποιημένο και περιορίζει την περιττή επαφή με τη βάση και τον τοίχο.

Εάν, ωστόσο, υπάρχουν μικρά παιδιά ή κατοικίδια που συνηθίζουν να παίζουν με το ρολό, η τοποθέτηση προς τα πίσω μπορεί να αποτελέσει μια πρακτική λύση για να αποφεύγεται το ανεξέλεγκτο ξετύλιγμα.

πηγή: cronista