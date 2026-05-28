Το μόνο που χρειάζεστε είναι... καμβάδες και μερικά δεματικά.

Όσοι έχετε στο σπίτι σας μικρό μπάνιο, με περιορισμένο χώρο, ίσως δυσκολεύεστε να βρείτε πού να αποθηκεύσετε τα χαρτιά υγείας. Αντί να γεμίζετε τα λιγοστά ντουλάπια ή να φτιάχνετε ράφια, υπάρχει μια πιο εύκολη και οικονομική λύση για να αποθηκεύετε τα έξτρα ρολά υγείας.

Το μόνο που χρειάζεστε είναι καμβάδες και μερικά δεματικά. Σε βίντεο στο YouTube, η Heidi Sonboul DIY δείχνει πώς μπορείτε με αυτά τα υλικά να φτιάξετε ένα κουτί αποθήκευσης. Διαθέτει μάλιστα δύο χώρους, για περισσότερα ρολά υγείας ή άλλα μικροαντικείμενατου μπάνιου.

{https://www.youtube.com/watch?v=d1r49Xcns4Y&t=4799s}

Για να στερεώσετε τους καμβάδες μεταξύ τους θα χρειαστείτε έναν διακορευτή οπών για να ανοίξετε τρύπες. Αυτοκόλλητο διακοσμητικό χαρτί, ύφασμα ή σχοινί είναι ιδανικά για να προσαρμόσετε την εμφάνιση στα γούστα σας και να δώσετε χρώμα στο μπάνιο σας.

Το κουτί μπορεί να τοποθετηθεί στον πάγκο ή να στερεωθεί στον τοίχο για εξοικονόμηση χώρου.

Βήμα-βήμα η κατασκευή:

Κάντε τρύπες σε όλες τις γωνίες των καμβάδων.

Σε δύο από αυτούς, κάντε μία επιπλέον τρύπα στο μέσο κάθε μακριάς πλευράς, ώστε να συνδεθεί με άλλο κομμάτι καμβά στο ενδιάμενο και να δημιουργηθεί ράφι.

Αφού γίνουν οι τρύπες σε 7 καμβάδες, ενώνονται μεταξύ τους με δεματικά. Τα περνάτε από τις τρύπες δύο καμβάδων, σχηματίζοντας γωνία 90 μοιρών και τα σφίγγετε για να σταθεροποιηθούν. Προσθέτετε και άλλον καμβά ώστε να σχηματιστεί σχήμα U.

Οι καμβάδες με τις επιπλέον τρύπες να βρίσκονται στα πλάγια.

Στη συνέχεια προσθέτετε το ράφι στο κέντρο

Τέλος στερεώνετε το κάτω μέρος του κουτιού.

Για την πλάτη, τοποθετούνται δύο καμβάδες.

Με πληροφορίες από www.hunker.com