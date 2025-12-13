Δεν γλυτώνετε μόνο χρήματα, αλλά κάνετε και καλό στον οργανισμό σας και στο περιβάλλον.

Αρκετοί από εμάς έχουμε στοιβαγμένα στα ντουλάπια διάφορα χημικά καθαριστικά, αρκετά για να δικαιολογήσουν ακόμη και μια... συνθήκη περί χημικών όπλων.

Αν κάποιος ψάξει τα προϊόντα αυτά, θα εντοπίσει ενώσεις όπως αιθοξυλιωμένες αλκοόλες και τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου, συστατικά που οι ρυθμιστικές αρχές θεωρούν ασφαλή, αλλά τα οποία σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να είναι ερεθιστικά ή και τοξικά.

Αν αυτό το «οπλοστάσιο» σας φαίνεται υπερβολικό, τότε ίσως έχει έρθει η ώρα να κάνετε ένα πείραμα: να δημιουργήσετε καθαριστικά, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ασφαλή και κοινά συστατικά, χωρίς να θυσιάσετε μάλιστα τίποτα σε αποτελεσματικότητα.

Σχεδόν όλα τα εμπορικά καθαριστικά μπορούν να αντικατασταθούν με δύο βασικές σπιτικές συνταγές - ενώ μπορείτε να κρατήσετε τα ισχυρότερα προϊόντα μόνο για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις.

Τα «κλειδιά» είναι ένας επιφανειοδραστικός παράγοντας, όπως το σαπούνι, ένας διαλύτης, μια όξινη ουσία όπως το ξίδι για τα άλατα και την ανόργανη βρωμιά, και - όταν χρειάζεται - ένα λειαντικό όπως η μαγειρική σόδα.

Με λίγες σταγόνες αιθέριων ελαίων, τέλος, μπορεί να προστεθεί άρωμα.

Με αυτά τα συστατικά ο Michael J. Coren παρουσιάζει στην Washington Post δύο βασικές λύσεις:

ένα καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων με νερό, σαπούνι Καστίλλης και λίγη μαγειρική σόδα· και

ένα καθαριστικό τζαμιών με ξίδι και νερό.

Και τα δύο απέδωσαν άριστα, προσφέροντας καθαριστική ισχύ αντίστοιχη με δημοφιλή εμπορικά προϊόντα, αλλά χωρίς να περιέχουν αμφιλεγόμενες χημικές ουσίες.

Παρότι χρειάστηκε λίγο περισσότερο τρίψιμο, το αποτέλεσμα θα σας πείσει: με ελάχιστα συστατικά, μπορεί κανείς να μειώσει δραστικά την έκθεση σε χημικά, εξοικονομώντας χρήματα και προστατεύοντας την υγεία και το περιβάλλον.