Το παραδέχονται και κυβερνητικοί παράγοντες.

Σε φιάσκο παραδέχονται κυβερνητικοί παράγοντες ότι κατέληξε η κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη ή «Φραπέ».

«Η στάση του μάρτυρα, που ναι μεν επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής αλλά μετά άνοιξε το στόμα του και πετούσε την μπάλα στην εξέδρα, ήταν από μόνη της μία κακή εικόνα για την κυβέρνηση», έλεγαν.

Με χαρακτηριστικότερες απαντήσεις – πρόκληση η τοποθέτηση Ξυλούρη στο ερώτημα γιατί δεν εμφανίστηκε στην πρώτη κλήτευση λέγοντας «είχα πονόδοντο» (!) αλλά και η ακόμη πιο προσβλητική απάντηση στο ερώτημα τι επάγγελμα κάνει ο γιος του που μπόρεσε να αγοράσει Porche «Δεν ξέρω με τι ασχολείται τώρα»...

Λ.Ι.