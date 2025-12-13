Τα λάθη είναι πολλά, καθώς αρκετοί διαπιστώνουν ότι ακούν για χρήματα, αλλά δεν τα βλέπουν στο λογαριασμό τους...

Την ώρα που τα αγροτικά µπλόκα ανά τη χώρα πολλαπλασιάζονται και η οργή των παραγωγών µεγαλώνει, η κυβέρνηση επιχειρεί να περουσιάσει µια «ροή πληρωµών» προς τον αγροτικό κόσµο με δισ. ευρώ, ωστόσο όσο τα χρήματα δεν φτάνουν στις τσέπες των αγροτών, η ένταση κλιμακώνεται. Τα λάθη είναι πολλά, καθώς αρκετοί διαπιστώνουν ότι ακούν για χρήματα, αλλά δεν τα βλέπουν στο λογαριασμό τους...

Κάπως έτσι, για την επόµενη εβδοµάδα ετοιμάζεται ένα πακέτο της τάξης των 189 εκατ. ευρώ περίπου, µια σειρά πιστώσεων που αφορούν αφενός αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ και αφετέρου ενισχύσεις για τους κτηνοτρόφους. Πιο συγκεκριµένα, έως την Τετάρτη 17 ∆εκεµβρίου αναµένεται να πληρωθούν 120 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή για την ζηµιά από τους εαρινούς παγετούς (Μάρτιος, Απρίλιος 2025) και µάλιστα η καταβολή των χρηµάτων θα γίνει στο σύνολο των πληγέντων, ανεξάρτητα µε το αν έχουν πληρώσει την ασφαλιστική εισφορά για το 2025, µε ειδική τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Επιπλέον, σχετικά µε τους κτηνοτρόφους προς τα τέλη της επόµενης εβδοµάδας υπολογίζεται να καταβληθούν περί τα 80 εκατ. ευρώ.

«Γίνεται προσπάθεια ώστε η βασική ενίσχυση να εξοφληθεί πριν από τα Χριστούγεννα, όπως και οι εκκρεµότητες προηγούµενου έτους» τόνισε πρόσφατα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, χωρίς ωστόσο για άλλη µια φορά να δίνει σαφές χρονοδιάγραµµα πληρωµών. Ωστόσο, το τελευταίο αναλυτικό ενηµερωτικό σηµείωµα µε πληρωµές ύψους 3,8 δισ. ευρώ για το 2025 από το ΥπΑΑΤ κάνει λόγο για πληρωµές µέχρι τέλος του έτους που αφορούν εξόφληση βασικής ενίσχυσης, αναδιανεµητική, ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας, πληρωµή κτηνοτρόφων σε πέντε νοµούς, µε κατανοµή βοσκοτόπων µε παραγωγικά κριτήρια, de minimis για φερτά υλικά και ζωοτροφές, εξισωτική αποζηµίωση 2025, βιολογική γεωργία 2024, επενδυτικές δαπάνες υπαίθρου και λοιπές εκκρεµότητες Πυλώνα ΙΙ έτους 2024. Τέλος, για την Τρίτη 30 ∆εκεµβρίου τοποθετείται και η πληρωµή της δ’ δόσης της επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο συνολικού ποσού περί τα 45 εκατ. ευρώ.

Εν αναμονή ενστάσεων για την εξισωτική

Η πρώτη κατάταξη των παραγωγών που αιτήθηκαν στην Παρέμβαση Π.3-71 Εξισωτική Αποζημίωση για το έτος 2025 θα αναρτηθεί άμεσα, όποτε και θα είναι διαθέσιμη για προσωποποιημένη πληροφόρηση των παραγωγώνμε τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.Κατά των αποτελεσμάτων των πινάκων οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί δύναται να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή (ένσταση) στο ίδιο σύστημα, εντός 8 ημερολογιακών ημερών, προκειμένου εν συνεχεία να ολοκληρωθεί η διαδικασία τελικής κατάταξης πινάκων παραδεκτών και μη αιτήσεων. Αυτό αναφέρει ενημερωτικό σημείωμα με ερωταπαντήσεις του ΥΠΑΑΤ, που περιλαμβάνει διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία των διορθώσεων και ενστάσεων που μπορούν να κάνουν οι αγρότες για να λάβουν τις ενισχύσεις τους.

Όπως αναφέρει ενημερωτικό σημείωμα του ΥπΑΑΤ, όσον αφορά την Εξισωτική Αποζημίωση για το έτος 2025, η πρώτη κατάταξη των αιτήσεων της Παρέμβασης Π.3-71 θα αναρτηθεί άμεσα και θα είναι διαθέσιμη για προσωποποιημένη πληροφόρηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ (εδώ), με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Οι παραγωγοί θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής εντός οκτώ ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία τελικής κατάταξης πινάκων παραδεκτών και μη αιτήσεων θα γίνει η πληρωμή που χρονικά αναμένεται να γίνει πριν το τέλος του έτους.

Όμως,πολλοί κτηνοτρόφοι, βλέπουν ότι το σύστημα τους βγάζει εκτός επιλεξιμότητας της εξισωτικής αποζημίωσης για το 2025 γιατί τους δίνουν πεδινό βοσκότοπο, ενώ πριν είχαν ορεινό.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πληρωθούν την ενίσχυση. Δηαλδή οι κτηνοτρόφοι με τη νέα κατανομή βοσκοτόπων κινδυνεύουν να χάσουν από 1.500 έως 2.500 ευρώ.