Ανεξαρτήτως του τι τύπος χρήστη είσαι ή τι προτεραιότητες έχεις, όταν έρθει η ώρα για την αγορά νέου laptop, ένα είναι αυτό που σε ενδιαφέρει: η σχέση τιμής/απόδοσης.

Ο φορητός υπολογιστής αποτελεί πια βασικό εργαλείο παραγωγικότητας, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας και ως εκ τούτου η επιλογή του κατάλληλου για τις ανάγκες σου απαιτεί μπόλικη σκέψη και προσεκτική έρευνα αγοράς. Εμείς πάντως ελέγξαμε αναλυτικά τις φετινές κυκλοφορίες laptops και βρήκαμε τα καλύτερα value-for-money μοντέλα που περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Τι λες, πάμε να τα δούμε;

Asus Vivobook X1605VA-OLED-SH2182W

Χωρίς υπερβολή, το εν λόγω μοντέλο της Asus συνιστά μία από τις καλύτερες προτάσεις της αγοράς – ασχέτως κατηγορίας. Επιλέγοντας κάποιος το Vivobook X1605VA, κάνει δικό του σε συγκλονιστική τιμή ένα laptop με σπουδαία οθόνη OLED 16 ιντσών για να εργάζεται άνετα και να απολαμβάνει το αγαπημένο του περιεχόμενο σε κινηματογραφική ποιότητα, επεξεργαστή Intel Core i7 10 πυρήνων τον οποίο πλαισιώνουν 16 GB DDR4 RAM για σπουδαία ταχύτητα απόκρισης ακόμα και στις πιο απαιτητικές καταστάσεις multitasking και δίσκο SSD NVMe PCIe 4.0 M2 στο 1 TB που συνδυάζει τον άπλετο χώρο με τη σβελτάδα από την εκκίνηση ως τον τερματισμό. Και όλα αυτά σε ένα σώμα με ανανεωμένο σύστημα ψύξης με αναβαθμισμένους διπλούς αεραγωγούς και ανεμιστήρα IceBlade. Τι άλλο να ζητήσει κανείς;

MSI Cyborg 15 B2RWEKG-417GR

Ένα premium gaming σύστημα κατάλληλο για όσους αναζητούν high-end επιδόσεις χωρίς υπερβολές στην τιμή, το Cyborg 15 ενσωματώνει Intel Core 7 240H, 16 GB DDR5 RAM και δίσκο SSD 1 ΤΒ, προσφέροντάς σου απλόχερα απόλυτη ισχύ. Εκεί που τα πράγματα… ξεφεύγουν, είναι βέβαια στα γραφικά όπου κάνει παιχνίδι η NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop με 8 GB αποκλειστικής μνήμης GDDR7 για να απολαμβάνεις τα μεγαλύτερα blockbusters στον χώρο του gaming με την ποιότητα που τους αρμόζει. Όσο για την οθόνη, πρόκειται για μία IPS-level FHD στα 144 Hz που θα σου δώσει το πλεονέκτημα στα παιχνίδια που η δράση εκτυλίσσεται ακατάπαυστα. Σε αυτά πρόσθεσε τον RGB φωτισμό, τα διπλά στερεοφωνικά ηχεία και το Wi-Fi 6E και έκλεισες.

Asus Zenbook UX3407RA-OLED-QD010W

Για όσους αναζητούν μία προσιτή λύση με τον ολοκαίνουριο Snapdragon X Elite, το παρόν μοντέλο Zenbook είναι ένα από τα πλέον οικονομικά laptops. O επεξεργαστής της Qualcomm πάει την παραγωγικότητα σε άλλο επίπεδο, προσφέροντας στο σύστημα έως και 32 (!) ημέρες αυτονομίας για να κάνεις όλα όσα περιλαμβάνει το πρόγραμμά σου όπου κι αν βρίσκεσαι, χωρίς το άγχος της φόρτισης. Το σύστημα της Asus δεν μένει ωστόσο εκεί. Πληροί, βλέπεις, τις προϋποθέσεις των Copilot+ PC, κάτι που σημαίνει ότι θα έχεις πλήρη πρόσβαση σε μία ολοκληρωμένη σουίτα λειτουργιών, δυνατοτήτων και εφαρμογών AI συμπεριλαμβανομένου του Copilot των Windows, που θα αλλάξουν άρδην τον τρόπο που το χειρίζεσαι στην καθημερινότητά σου.

Microsoft Surface Copilot+ PC

Αέρινο και συμπαγές, το Surface έρχεται με Snapdragon X Plus για σπουδαία αυτονομία και ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία – ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι δηλαδή για να εκμεταλλευτείς στο έπακρο την κάθε σου ημέρα. Το σύστημα διαθέτει επανασχεδιασμένη οθόνη χωρίς πρακτικά καθόλου περιθώρια έτσι ώστε να έχεις ακόμα περισσότερο χώρο στη διάθεσή σου χάρη στη μεγαλύτερη επιφάνεια εργασίας. Το βάρος του δεν ξεπερνά τα 1,32 κιλά εξασφαλίζοντας άνετη μεταφορά ενώ τα προηγμένα χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης υπόσχονται να απλοποιήσουν κάθε λογής εργασία που περιλαμβάνει η ρουτίνα σου – από την άμεση εύρεση αρχείων και εικόνων, μέχρι καλύτερη παρουσία σε τηλεδιασκέψεις και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο.

Lenovo IdeaPad 5 2-in-1

Αν η ευελιξία αποτελεί βασικό παράγοντα στην επιλογή νέου laptop, το IdeaPad 5 2-in-1 είναι μια πρόταση που πρέπει οπωσδήποτε να δεις. Η οθόνη των 14 ιντσών με προστασία από γυαλί ενσωματώνει τεχνολογία αφής ενώ περιστρέφεται κατά 360 μοίρες, δίνοντάς σου τη δυνατότητα έτσι να εκμεταλλευτείς και να χρησιμοποιήσεις το laptop, ακόμα και ως tablet! O επεξεργαστής της AMD ενσωματώνει NPU ενισχύοντας την παραγωγικότητά σου με τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης ενώ οι έξτρα δυνατότητες ασφαλείας (TPU 2.0, σαρωτής δακτυλικού αποτυπώματος, φυσικό κάλυμμα κάμερες κ.α.) αναλαμβάνουν την προστασία των δεδομένων και του ιδιωτικού σου απορρήτου 24/7.

Asus TUF Gaming FA506NCG-HN186W

Ποιος είπε ότι το PC gaming πρέπει να είναι ακριβό; Πάντως σίγουρα όχι η Asus, αφού το TUF Gaming A15 είναι ένα laptop εξαιρετικά οικονομικό που θα σου επιτρέψει να παίξεις με την ψυχή σου στη FHD οθόνη των 15,6 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης 144 Hz. Στο εσωτερικό του κρύβει οκταπύρηνο επεξεργαστή AMD Ryzen 7 7445HS, 16 GB DDR5-5600 RAM και δίσκο NVMe PCIe 4.0 M.2 SSD στα 512 GB για σούπερ επιδόσεις, ακόμα και στους πιο απαιτητικούς τίτλους. Η ASUS έχει υποβάλλει τον υπολογιστή σε εξαντλητικές δοκιμές με τον τελευταίο μάλιστα να πληροί ακόμα και τις προδιαγραφές του αμερικανικού στρατιωτικού προτύπου MIL-STD-810H για αντοχή σε κραδασμούς και λειτουργία υπό αντίξοες συνθήκες. Κερασάκι στην τούρτα, το τύπου desktop πληκτρολόγιο.