Οι δωρεάν προτάσεις μας για μικρούς και μεγάλους, το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Δεκεμβρίου 2025.

Η Μελίνα Ασλανίδου ανεβαίνει στο stage του Χριστουγεννιάτικου Χωριού στο Πεδίον του Άρεως για μια δωρεάν συναυλία, ενώ η Idra Kayne, με groove διάθεση, εγκαινιάζει το νέο πολυχώρο τέχνης και ψυχαγωγίας ΜÉTRON Stage.



Παράλληλα, η «Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Θεάτρου» μάς προσκαλεί σε μια τριήμερη γιορτή αφιερωμένη στο ελληνικό θέατρο, και οι μικροί μας φίλοι συμμετέχουν σε εργαστήρια κατασκευών και παιχνιδιών στον Χριστουγεννιάτικο Κόσμο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Μελίνα Ασλανίδου, Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου (19:30), η Μελίνα Ασλανίδου φέρνει στην κεντρική σκηνή του Χριστουγεννιάτικου Χωριού τις μεγάλες της επιτυχίες και την ιδιαίτερη λαϊκή–έντεχνη αισθητική της. Μια συναυλία γεμάτη δυνατές ερμηνείες, τραγούδια που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει και ζεστή επικοινωνία με το κοινό.

Ιδανικό live για κυριακάτικη οικογενειακή βόλτα, με φόντο τα λαμπάκια και τις μυρωδιές των γιορτών.

Νωρίτερα το απόγευμα -στις 17:00- οι Street Artists αναλαμβάνουν δράση: μουσικοί, περφόρμερ και καλλιτέχνες δρόμου εμφανίζονται σε διαφορετικά σημεία του Χριστουγεννιάτικου Χωριού, δημιουργώντας μικρές «σκηνές» έκπληξη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυτοσχεδιασμοί, μουσικές όλων των ειδών και απρόοπτες συναντήσεις μετατρέπουν τη βόλτα στο πάρκο σε πλήρη εμπειρία δρόμου, με φόντο τα χριστουγεννιάτικα φώτα.

Idra Kayne, MÉTRON Stage

Το MÉTRON Stage, ο νέος πολυχώρος τέχνης και ψυχαγωγίας στο Γκάζι (Βουτάδων 42), ανοίγει επίσημα το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 21:30, με την Idra Kayne σε ένα live που εκφράζει απόλυτα τον χαρακτήρα και την ενέργεια του χώρου.

Η Idra Kayne, μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της ελληνικής soul και funk σκηνής, έρχεται στο MÉTRON Stage με το γνώριμο groove και την εκρηκτική σκηνική της παρουσία. Με προσωπικές δουλειές που έχουν ξεκάθαρη ταυτότητα και συνεργασίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους, ανεβαίνει στη σκηνή για μια εμφάνιση που σηματοδοτεί τον χαρακτήρα της νέας εποχής του χώρου.

Το opening θα συστήσει στο κοινό την αισθητική και την ατμόσφαιρα του MÉTRON Stage. Ένα περιβάλλον με industrial και pop art στοιχεία, ζεστές λεπτομέρειες, προσεγμένο φωτισμό και ισορροπημένο ήχο. Μια σκηνή που είναι στημένη για live εμφανίσεις με ποιότητα και προσωπικότητα. Η είσοδος είναι ελεύθερη, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη νέα ατμόσφαιρα του Γκαζιού.





Είσοδος ελεύθερη.

D-Athens Διονύσια 2025, Υπόγειο Θεάτρου Τέχνης

Νέα κείμενα, φρέσκες ιδέες και πρωτότυπες θεατρικές προτάσεις συναντιούνται από τις 12 έως τις 14 Δεκεμβρίου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης, σε έναν κύκλο παρουσιάσεων, συζητήσεων και επαγγελματικής δικτύωσης. Στόχος είναι να δοθεί χώρος σε νέες φωνές, να ενισχυθεί η διαδρομή των έργων από τη σελίδα στη σκηνή και να δημιουργηθούν γέφυρες συνεργασίας ανάμεσα σε δημιουργούς, ομάδες, φορείς και κοινό.

Το D-Athens Διονύσια 2025 είναι μια τριήμερη γιορτή αφιερωμένη στο ζωντανό παρόν και το άμεσο μέλλον του ελληνικού θεάτρου. Υλοποιείται από την πολιτιστική πρωτοβουλία «Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Θεάτρου», αποτέλεσμα της σύμπραξης του Δήμου Αθηναίων, μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας, με το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν.

Μέσα από δύο ανοιχτές προσκλήσεις, το D-Athens συγκεντρώνει, σε ένα τριήμερο, νέα κείμενα σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας και θεατρικές προτάσεις σε στάδιο σύλληψης ή εξέλιξης. Τα έργα παρουσιάζονται ζωντανά, είτε σε μορφή «Πρώτης Ανάγνωσης» (διαγωνιστικό - Μικρά Νέα Διονύσια), είτε ως σύντομα pitches (δικτύωση), μπροστά σε επιτροπή, επαγγελματίες του χώρου και κοινό. Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από masterclasses, mentoring, ομιλίες και συζητήσεις (Διασύνδεση), που ενθαρρύνουν την ανταλλαγή γνώσης και τη δικτύωση ανθρώπων του θεάτρου.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις του D-Athens είναι ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο στον Χριστουγεννιάτικο κόσμο του ΚΠΙΣΝ

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο ταξιδεύει στον Χριστουγεννιάτικο κόσμο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με εργαστήρια κατασκευών και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους με λάμψη, ήχο και κίνηση. Μουσικά όργανα, πυγολαμπίδες, αυτοσχέδιες χιονοθύελλες και ένα εορταστικό επιδαπέδιο παιχνίδι θα σας περιμένουν μαζί με τους ερμηνευτές του μουσείου σε διάφορα σημεία του ΚΠΙΣΝ με σκοπό να απολαύσετε τις γιορτινές μέρες με όλες τις αισθήσεις σας.

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, 17.00-19.00, Μεσογειακός Κήπος: Το «Φιδάκι» του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου. Πυγολαμπίδα – η φωτεινή πηγή της φύσης.

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, 12.00-14.00, Μεσογειακός Κήπος: Το «Φιδάκι» του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου. Εργαστήριο αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων.

Για παιδιά 3-12 ετών, ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας.



Επίσης, το Makers’ Market επιστρέφει για δεύτερη συνεχή χρονιά, μεγαλύτερο και πιο ζωντανό, γεμάτο περίπτερα, δράσεις, εργαστήρια, μουσική και δημιουργικές εμπειρίες. Από τις 13 Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου, δημιουργοί, καλλιτέχνες και μικρές επιχειρήσεις παρουσιάζουν χειροποίητα αντικείμενα, πρωτότυπα δώρα και σύγχρονες ιδέες, δίνοντας μια ανθρώπινη διάσταση στις χριστουγεννιάτικες αγορές.

Vlavi Book Club, Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Το book club του περιοδικού βλάβη είναι ένας τόπος μέσα στον οποίο προσπαθούμε να συναντηθούμε και να αναμετρηθούμε με δοκίμια και λογοτεχνικά κείμενα που έχουν σημαδέψει την ιστορία της εκδοτικής παραγωγής. Η μόνη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις συζητήσεις είναι η ανάγνωση των βιβλίων που προτείνονται από την συντακτική ομάδα του περιοδικού και η κριτική επεξεργασία τους.



Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, 18:00 – 21:00 με ελεύθερη είσοδο.



