Βιβλία ελεύθερα για όλους και δωρεάν χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο μετρό Συντάγματος.

Ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο, διαφορετικό από τα συνηθισμένα, στολισμένο με βιβλία και μια δανειστική βιβλιοθήκη σε ένα σημείο απρόσμενο στο κέντρο της Αθήνας, «μεταφέρουν» αυτές τις γιορτές τους επιβάτες του Μετρό στον συναρπαστικό κόσμο του βιβλίου.

Είναι η πρώτη συνεργασία των Σταθερών Συγκοινωνιών και του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, η αρχή μιας σειράς κοινών δράσεων, με στόχο την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και αποτελεί την αρχή μιας σειράς κοινών δράσεων.

credits: Evangelos Gkikopoulos

Το Σύνταγμα, ο κεντρικός σταθμός του Μετρό, γίνεται από τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου σημείο συνάντησης για τους φίλους του βιβλίου, κάθε ηλικίας. Η πρώτη βιβλιοθήκη στο δίκτυο του Μετρό, που θα είναι ανοιχτή για τους επιβάτες, ανοίγει τις πύλες της και μαζί της ξεκινά μια σειρά εκδηλώσεων καθ’ όλη την περίοδο των γιορτών, όπως θεατρικά παιχνίδια, κουκλοθέατρο, αφηγήσεις ιστοριών, παραμύθια, κάλαντα και εργαστήρια βιβλιοδεσίας.

Για δύο Σαββατοκύριακα, στις 13 και 14 Δεκεμβρίου και στις 20 και 21 Δεκεμβρίου 2025, δράσεις για μικρούς και μεγάλους θα φιλοξενηθούν στον σταθμό, με πρωταγωνιστή το βιβλίο.

Η δανειστική βιβλιοθήκη του Συντάγματος, θα βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο του σταθμού και είναι η πρώτη που θα λειτουργήσει σε σταθμό Μετρό. Οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ συγκέντρωσαν τα βιβλία, που σε πρώτη φάση θα γεμίσουν τα ράφια της βιβλιοθήκης. Είναι μια φάση πιλοτική, με σκοπό να φέρει το βιβλίο στο δημόσιο χώρο. Ο τρόπος λειτουργίας της είναι απλός: δίνεται η δυνατότητα στους επιβάτες να δανειστούν το βιβλίο που επιθυμούν και να το επιστρέψουν, όταν ολοκληρώσουν την ανάγνωσή του, με την παράκληση να είναι στην ίδια, καλή κατάσταση που το παρέλαβαν.

Είναι μια προσπάθεια, που χρειάζεται τη στήριξη και τη συνεργασία όλων, για να καθιερωθεί και να επεκταθεί και σε άλλους σταθμούς.

Τα βιβλία που συγκεντρώθηκαν από τους εργαζόμενους της ΣΤΑ.ΣΥ ήταν τόσα πολλά, που μέρος τους αποφασίστηκε να σταλεί σε σχολεία και πολιτιστικούς συλλόγους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στην εκδήλωση για την παρουσίαση της συνεργασίας ΣΤΑ.ΣΥ και ΕΛΙΒΙΠ το απόγευμα της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου στον σταθμό Σύνταγμα, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Είναι μεγάλη χαρά που σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να φέρουμε το βιβλίο στο κέντρο της πόλης και της καθημερινότητάς μας. Το Μετρό, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί μια μορφή πολιτισμού και η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με το Υπουργείο Μεταφορών και τη ΣΤΑ.ΣΥ έχει αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, όπως δείχνει και η μικρή συλλογή αρχαιοτήτων γύρω μας. Με αφορμή τις γιορτές των Χριστουγέννων, στηρίζουμε τη σημαντική πρωτοβουλία του ΕΛΙΒΙΠ και της ΣΤΑ.ΣΥ για τη δημιουργία της Δανειστικής Βιβλιοθήκης. Σε μια εποχή που κυριαρχεί η τεχνολογία, η εμπειρία του βιβλίου –η γνώση, το χαρτί, το μελάνι– παραμένει μοναδική. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους της ΣΤΑ.ΣΥ που προσέφεραν οι ίδιοι βιβλία, δείχνοντας την αγάπη τους για την ανάγνωση και τη στήριξή τους στη δράση. Είναι σημαντικό οι επιβάτες να έχουν τη δυνατότητα, ακόμη και για λίγα λεπτά, να δανειστούν ή να ανταλλάξουν ένα βιβλίο μέσα στη ροή της καθημερινότητας. Η σχέση με το βιβλίο είναι σχέση γνώσης, εμπειρίας και μνήμης. Ευχαριστώ τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για την άριστη συνεργασία μας, τη ΣΤΑ.ΣΥ και το ΕΛΙΒΙΠ για τις πρωτοβουλίες τους. Από τη δημιουργία του, εδώ και 1,5 χρόνο, στόχος του ΕΛΙΒΙΠ ήταν να φέρει το βιβλίο έξω από στεγανά και διοικητικά όρια, μέσα στην καρδιά της πόλης. Και σήμερα κάνουμε ακόμη ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τόνισε σε δηλώσεις του: «Κάθε βιβλίο είναι μια διαδρομή. Και σήμερα, με την πρώτη δανειστική βιβλιοθήκη στο μετρό, κάνουμε το βιβλίο μέρος της καθημερινής εμπειρίας του επιβάτη. Θέλω να ευχαριστήσω την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, για τη συνεργασία και τη στήριξή της. Ένα ακόμη μεγάλο ευχαριστώ στους εργαζόμενους της ΣΤΑ.ΣΥ. που δημιούργησαν οι ίδιοι το αρχικό απόθεμα βιβλίων στηρίζοντας στην πράξη αυτό το εγχείρημα. Το Σύνταγμα είναι η αρχή. Αντίστοιχες βιβλιοθήκες θα δημιουργηθούν και σε άλλους σταθμούς, ώστε το Μετρό να εξελιχθεί σε δίκτυο μετακίνησης και ταυτόχρονα σε δίκτυο πρόσβασης στη γνώση».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ Αθανάσιος Κοτταράς μίλησε για τη διαχρονική σχέση των επιβατών των μέσων σταθερής τροχιάς με το βιβλίο: «Η συντροφιά ενός βιβλίου είναι για τον επιβάτη του Μετρό και του Τραμ πολύτιμη στις καθημερινές του μετακινήσεις. Τον αποφορτίζει, τον ψυχαγωγεί, τον «ταξιδεύει» σε κόσμους μακρινούς από την καθημερινότητα. Στη ΣΤΑ.ΣΥ θελήσαμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω και να δημιουργήσουμε μια δανειστική βιβλιοθήκη μέσα σε σταθμό του Μετρό, στην οποία θα μπορούν να έχουν όλοι πρόσβαση. Είναι κάτι καινούργιο και αποτελεί στοίχημα για εμάς, οι επιβάτες να κάνουν δική τους αυτή τη βιβλιοθήκη. Το ταξίδι ξεκινά με πρώτο σταθμό το Σύνταγμα και στόχο να ακολουθήσουν και άλλοι σταθμοί μας».

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) Νίκος Μπακουνάκης δήλωσε: «Η φιλαναγνωσία και η αγάπη για το βιβλίο, είναι καταστατικός στόχος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ). Η συνεργασία του ΕΛΙΒΙΠ με την ΣΤΑ.ΣΥ για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στον σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα φέρνει το βιβλίο κυριολεκτικά και συμβολικά στο κέντρο της πόλης. Άλλωστε στην παράδοση της αναγνωστικής συμπεριφοράς, τα μέσα συγκοινωνίας, ιδιαίτερα το μετρό, είναι και χώροι ανάγνωσης. Είναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις.»



credits: Evangelos Gkikopoulos

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

16:00-16:35, 16:40-17:15, 17:20-18:00

«Που Χριστούγεννα σημαίνει…»

Παιχνίδι πολλαπλών τεχνικών και ερεθισμάτων όπου τα παιδιά αλλά και όσοι γονείς/συνοδοί επιθυμούν, θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν, να αλληλεπιδράσουν, να ψυχαγωγηθούν, να συνδημιουργήσουν και να εκφραστούν. Μέσα από θεατρικές τεχνικές, ρυθμικά παιχνίδια και μουσικές και με ερέθισμα αντικείμενα και θεατροποιημένες ιστορίες από έθιμα των Χριστουγέννων, πίνακες σπουδαίων ζωγράφων με θέμα τα κάλαντα, οι συμμετέχοντες, παιδιά και ενήλικες, καλούνται να ζωντανέψουν τις εικόνες, να πάρουν ρόλους, και να συνθέσουν τα δικά τους κάλαντα.

Συντελεστές: Μαντώ Κουρετζή, νηπιαγωγός-θεατροπαιδαγωγός-εμψυχώτρια Θεατρικού Παιχνιδιού, Στέλιος Βγαγκές, δάσκαλος-θεατροπαιδαγωγός-εμψυχωτής Θεατρικού Παιχνιδιού, Παναγιώτα Τριανταφύλλου, Βένια Βγαγκέ, Πάνος Καστρίτσης, Γεωργία Αρβανίτη

Οργάνωση-επιμέλεια: Ομάδα θεατροπαιδαγωγών «Σχολείου Παιχνιδιού»

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

12:00-13:00

«Τα Χριστούγεννα της Ρόζας»

Μια ιστορία γεμάτη ευαισθησία, φαντασία και ελπίδα, που δίνει στα παιδιά πλούσια ερεθίσματα μέσα από ήχους, αντικείμενα, μουσική και θεατρική αφήγηση. Ξύλινες κούκλες άμεσου χειρισμού και παραδοσιακές γαντόκουκλες ζωντανεύουν τους χαρακτήρες μέσα σε έναν σκηνογραφικό μικρόκοσμο. Μια ζωηρή και τρυφερή χριστουγεννιάτικη ιστορία που συγκινεί μικρούς και μεγάλους, αναδεικνύοντας τη δύναμη της φιλίας, της κατανόησης και της προσφοράς.

Συντελεστές:

Κούκλες – Σκηνικά: Θέατρο Κούκλας Κοκού-Μουκλό

Κοστούμια: Κική Μαραβέλια

Μουσική: Αθηνόδωρος Καρκαφίρης

Εμψύχωση: Βάσω Γιαρένη – Αγγελική Γουναρίδη

Οργάνωση-Επιμέλεια: Θέατρο Κούκλας Κοκού-Μουκλό

13:00-14:00

«Βιβλία-μινιατούρες»

Τι θα συμβεί πάνω στον πάγκο, με τα σεντόνια χαρτιού με τα λάθη του τυπογραφείου; Με τις ζωγραφιές που δεν μας πέτυχαν; Τα ψαλίδια και τα μολύβια; Πώς μπορεί να μοιάζει το μικρότερο σημειωματάριο του κόσμου; Τι είναι τα βιβλία-μινιατούρες; Ποιος τα επινόησε και τι εξυπηρετούσαν; Μπορούμε εμείς να φτιάξουμε τα δικά μας; Ένα εργαστήρι βιβλιοποιίας για παιδιά που θα γράψει την δική του ιστορία!

Συντελεστές: Παναγιώτα Τομοπούλου, Εύη Καρρά, Στέλλα Μαγγανά

Οργάνωση-Επιμέλεια: Θέατρο Κούκλας Κοκού-Μουκλό

14:00-15:00

«Πριν την εκδρομή»

Παραμύθι της Μαριέττας Ανδριοπούλου (έκδοση ΣΤΑ.ΣΥ)

Αφήγηση

Σήμερα είναι μεγάλη μέρα! Τα ζώα θα πάνε εκδρομή! Ο σταθμάρχης σφυρίζει και οι πόρτες του συρμού ανοίγουν… Με αμεσότητα, ρυθμό και χιούμορ, το παραμύθι αναφέρεται σε σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα με μια τρυφερή αίσθηση αισιοδοξίας.

Για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας

Οργάνωση-Επιμέλεια: ΣΤΑ.ΣΥ

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

16:00-16:30, 16:30-17:00

«Βράσε ένα αυγό, τον καλικάντζαρο να βρω»

Παραμύθια και ευτράπελες ιστορίες από την ελληνική παράδοση, όπου τα μαγικά βιβλία ψιθυρίζουν μυστικά και οι καλικάντζαροι στήνουν χορό στις σελίδες τους. Εκεί μπλέκονται παλικάρια που ψάχνουν βασιλοπούλες και συνταγές που διώχνουν τους καλικάντζαρους… ή ίσως τους φέρνουν ακόμη πιο κοντά. Όλα ζωντανεύουν με φωνές, μουσικές και παραδοσιακά κάλαντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας, εκεί όπου ο λόγος γίνεται τραγούδι και το τραγούδι γιορτή μεγάλη. Και για καλό και για κακό… βράσε ένα αυγό, το Καρκαντζέλι για να βρω, κι αν το βρεις, να το ταΐσεις και να το εξωπορτίσεις!

Συντελεστές: Αφήγηση-ιστόρηση: Γιώργος Ευγενικός. Μουσική: Ειρήνη Νικολακοπούλου

Οργάνωση, επιμέλεια: Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών

17:00-18:00

«Καλικαντζαρομπερδέματα με χριστουγεννιάτικα παραμύθια»

Ένας καλικάντζαρος στο Σύνταγμα; Ναι, κυκλοφορεί ανάμεσά μας, «παίζει» με χριστουγεννιάτικες ιστορίες και μας συστήνει συγγραφείς και εικονογράφους, μέλη του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ, που έχουν γράψει βιβλία με καλικάντζαρους και ξωτικά.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Δόμνα Ζαφειροπούλου

Εμψύχωση: Νικόλας Ξυδούς

Παραγωγή: Piedi Sporchi

Οργάνωση-επιμέλεια: Ελληνικό Τμήμα IBBY – Κύκλος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου

18:00-19:00

«Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα…»

Εορταστικό πρόγραμμα με χριστουγεννιάτικα διηγήματα (αποσπάσματα) διανθισμένα με κάλαντα και τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική σύμπραξη, όπου λόγος και μέλος μας μεταφέρουν την εορταστική ατμόσφαιρα των λαϊκών εθίμων των Χριστουγέννων, έτσι όπως αποτυπώθηκαν στους πνευματικούς θησαυρούς της ελληνικής λογοτεχνίας και της μουσικής μας κληρονομιάς.

Συντελεστές: Κώστας Γιαλίνης (αφήγηση), Βασιλική Κίκιλη (τραγούδι), Κωνσταντίνος Κίκιλης (βιολί, τραγούδι), Ιωάννα Ρήγα (σαντούρι, τραγούδι), Πέτρος Ανδρουτσόπουλος (λαούτο, τραγούδι), Βασίλης Ι. Οικονόμου (κρουστά)

Οργάνωση-Επιμέλεια: Βασίλης Ι. Οικονόμου

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

12:00-14:00

«Είμαστε για δέσιμο!»

Μέσα σε χρυσόσκονες, χαρτιά και αστέρια, δέσε το δικό σου χριστουγεννιάτικο σημειωματάριο με ιαπωνική βιβλιοδεσία και μοναδικό χειροποίητο εξώφυλλο με τίτλο «νεφελώματα – εκεί που γεννιούνται τα αστέρια». Μπες στην περιπέτεια της βιβλιοδεσίας. Είμαστε για δέσιμο! Μήπως είσαι κι εσύ;

Συντελεστές: Ράνια Καμπουράκη, Νίκος Λειβαδιώτης, Ειρήνη Λειβαδιώτη, βιβλιοδέτες

Οργάνωση, επιμέλεια: Βιβλιοδετείο Καλλιτεχνικό

Η συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Συντονισμός εκδηλώσεων: Εύη Γεροκώστα

Σχεδιασμός και παραγωγή δέντρου-βιβλιοθήκης: Ηρώ Νικολακέα, Μαρία Βασιλάκη

Γραφιστικός σχεδιασμός, βίντεο: Κωνσταντίνος Τσιρίκος