Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου και ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλούν στην ανοικτή εκδήλωση με θέμα «Συνταγματική Αναθεώρηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Αθηνών (Αθηνάς 63) και ώρα 18.00.
Ομιλητές:
- Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων
- Μαρία Ανδρούτσου, πρώην Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου
- Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Γιώργος Σωτηρέλης, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ΕΚΠΑ
Συντονισμός:
Βίκυ Κατεχάκη, Δημοσιογράφος
