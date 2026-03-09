Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου και ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλούν στην ανοικτή εκδήλωση με θέμα «Συνταγματική Αναθεώρηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Αθηνών (Αθηνάς 63) και ώρα 18.00.

Ομιλητές:

Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων

Μαρία Ανδρούτσου, πρώην Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου

Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Γιώργος Σωτηρέλης, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ΕΚΠΑ

Συντονισμός:

Βίκυ Κατεχάκη, Δημοσιογράφος

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.cecl.gr